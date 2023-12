Šéfka Medzinárodného výboru Červeného kríža pricestovala do Gazy

Ženeva 4. decembra (TASR) - Prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Spoljaričová v pondelok oznámila, že pricestovala do vojnou zmietaného Pásma Gazy a upozornila, že utrpenie obyvateľov v tejto palestínskej enkláve je "neznesiteľné". TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Opakujem našu naliehavú výzvu na ochranu civilistov v súlade s normami o vedení vojny a na neprerušované dodávky pomoci," napísala Spoljaričová na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Ako dodala, zadržiavaní "rukojemníci musia byť prepustení a MVČK musí byť umožnené, aby ich mohol bezpečne navštíviť," cituje AFP.



Palestínske militantné hnutie Hamas cez víkend vyhlásilo, že neprepustí ďalších rukojemníkov, kým Izrael neoslobodí všetkých palestínskych väzňov a neobnoví prímerie v Pásme Gazy.



V piatok ráno vypršala v Pásme Gazy platnosť prímeria medzi Izraelom a Hamasom po tom, ako sprostredkovatelia nedokázali vyrokovať ďalšie predĺženie pokoja zbraní. Obe znepriatelené strany sa navzájom obviňujú z kolapsu dohody o prímerí, ktorá vstúpila do platnosti v piatok 24. novembra a bola dvakrát predĺžená.



Počas týždňového prímeria Hamas pustil na slobodu 105 rukojemníkov - žien a detí, výmenou za to, že Izrael prepustil zo svojich väzníc 240 Palestínčanov vrátane žien.