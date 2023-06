Šéfka nemeckej diplomacie chce viac zapojiť ženy do riešenia kríz

Ulánbátar 29. júna (TASR) - Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková chce, aby sa na riešení medzinárodných kríz a konfliktov podieľalo viac žien. Povedala to na stretnutí ministeriek zahraničných vecí v mongolskom hlavnom meste Ulánbátar, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



"Žiadny národ na tejto planéte neuspeje, ak vylúči polovicu svojej populácie," vyhlásila Baerbocková.



Stretnutie ministeriek z Ázie, Afriky a Európy je zamerané na úlohu žien pri presadzovaní mieru a bezpečnosti vo svete.



"Mali by sme viac spolupracovať, ale aj sa od seba vzájomne učiť," dodala šéfka nemeckej diplomacie s tým, že ženy po celom svete musia mať zaručené rovnaké "práva, zastúpenie a možnosti" ako muži.



Ministerka zahraničných vecí Juhoafrickej republiky Naledi Pandorová okrem toho podčiarkla dôležitosť žien v mierových a diplomatických snahách.



"Keď je v miestnosti žena, rokovania sa posunú smerom k inkluzívnejšej diskusii. Ak ženy chýbajú, hovorí sa o moci a štruktúrach," dodala Pandorová. Podotkla, že "ak sa na takýchto rozhovoroch zúčastňujú aj ženy, nastolí sa aj otázka rovnosti".



Baerbocková zároveň spresnila, že by chcela zapojiť viac žien do mechanizmov riešenia medzinárodných konfliktov.