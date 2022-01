Šéfka nemeckej diplomacie mieri do Washingtonu,hovoriť bude o Ukrajina

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková plánuje v stredu uskutočniť svoju prvú diplomatickú cestu do Washingtonu, pričom na programe je aj hroziaci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Stretne sa okrem iných s americkým rezortným partnerom Antonym Blinkenom, oznámilo v pondelok nemecké ministerstvo zahraničných vecí.



Podľa agentúry DPA to bude pre oboch ministrov druhé osobné stretnutie po decembrových rokovaniach v britskom Liverpoole – na summite ministrov zahraničných vecí siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7).



Baerbockovej návšteva podčiarkuje dôležitosť, ktorú nemecká vláda pripisuje transatlantickým väzbám, uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí.



Baerbockovej cesta do Washingtonu prichádza na začiatku jej funkčného obdobia (nová nemecká vláda sa ujala moci v decembri) a krátko po tom, čo jej krajina prevzala 1. januára predsedníctvo v skupine G7, ktorú okrem Nemecka tvoria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Spojené štáty a Taliansko. Rusko zo skupiny G7 vylúčili po anexii Krymského polostrova od Ukrajiny v roku 2014.



Spojené štáty v súčasnosti obviňujú Rusko z hromadenia jednotiek v oblastiach pri hraniciach s Ukrajinou a varovali pred vážnymi následkami, ak Rusko napadne Ukrajinu. Rusko odmieta, že ma v úmysle zaútočiť na Ukrajinu.