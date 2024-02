Šéfka nemeckej diplomacie na výročie invázie pricestovala do Odesy

Odesa 24. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková pricestovala v sobotu do juhoukrajinského prístavného mesta Odesa, práve v deň, keď invázia Ruska na Ukrajinu vstupuje do tretieho roka. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Nemecká ministerka prišla do Odesy v sprievode svojho ukrajinského kolegu Dmytra Kulebu, jej návšteva bola najprv z bezpečnostných dôvodov utajovaná.



Ide už o šiestu cestu Baerbockovej na Ukrajinu od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022.



Obaja ministri sa v piatok zúčastnili na zasadnutiach Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, kde si pripomenuli druhé výročie začiatku vojny. Obaja politici pricestovali v sobotu ráno do Berlína na palube nemeckého vládneho lietadla. Odtiaľ Baerbocková a Kuleba odleteli do Moldavska, odkiaľ cestovali po súši do Odesy.



Baerbocková povedala, že vstúpiť na Ukrajinu s Kulebom je ako "ďalší krok v európskej integrácii a do Európskej únie". Informoval o tom reportér agentúry AFP, ktorý cestoval s nemeckou ministerkou.



Odesa, dôležité ukrajinské prístavné mesto na pobreží Čierneho mora, sa často stáva terčom ruských útokov. Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) preto už v januári 2023 zaradila do zoznamu lokalít svetového dedičstva v ohrození aj historické centrum Odesy.