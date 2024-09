Šéfka nemeckej diplomacie navrhuje, aby OSN po Guterresovi viedla žena

New York 27. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok vyzvala, aby OSN po takmer 80 rokoch svojej existencie zvolila na post generálneho tajomníka ženu. Vo svojej správe to uviedla agentúra DPA, píše TASR.



Baerbocková vo svojom vystúpení na Valnom zhromaždení OSN argumentovala, že ženy síce tvoria zhruba 50 percent obyvateľstva každej krajiny, ale OSN ešte nikdy nemala generálnu tajomníčku.



"Ak teda táto organizácia volá po rovnosti a spravodlivosti vo svete, je načase, aby sme to ukázali aj tu, v New Yorku," apelovala šéfka nemeckej diplomacie a dodala, že ďalším generálnym tajomníkom OSN "musí byť žena".



Súčasný generálny tajomník OSN António Guterres, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí v roku 2026, vyjadril podporu návrhu o svojej nástupkyni z radov žien.



V kuloároch OSN sa za potenciálnu kandidátku označuje barbadoská premiérka Mia Mottleyová.