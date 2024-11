Šéfka nemeckej diplomacie navštívi Čínu na pozvanie svojho náprotivka

Peking/Berlín 29. novembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok a utorok navštívi Čínu na pozvanie svojho čínskeho náprotivka Wang Iho. V piatok to oznámil rezort diplomacie v Pekingu, píše TASR.



Dvojdňová návšteva nasleduje po nedávnom stretnutí čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom v Brazílii. Počas týchto rozhovorov Si vyzval na rozvoj vzájomných vzťahov so strategickou a dlhodobou perspektívou.



Ako pripomenula agentúra DPA, Baerbocková v poslednej dobe kritizovala rolu Číny vo viacerých medzinárodných krízach vrátane klimatických zmien či ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine.



Nemecká vláda predpokladá, že Moskva dostáva od svojho najdôležitejšieho spojenca - Pekingu - pomoc vo forme dronov. Baerbocková preto varovala Čínu pred dôsledkami takejto podpory.



Keďže Čína je najväčším svetovým producentom emisií oxidu uhličitého spôsobujúceho klimatické zmeny, Baerbocková na ňu tiež apeluje, aby sa pridala k ďalším štátom, ktoré poskytujú pomoc rozvojovým krajinám.



Šéfka nemeckej diplomacie naposledy navštívila Peking v polovici apríla 2023. V septembri toho roka vyvolala diplomatickú roztržku vyjadreniami v rozhovore pre americkú televíziu Fox News, kde okrem iného označila Si Ťin-pchinga za diktátora. Čínske ministerstvo zahraničných vecí si vtedy na protest predvolalo nemeckú veľvyslankyňu Patriciu Florovú.