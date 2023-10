Šéfka nemeckej diplomacie navštívi v piatok Izrael

Berlín 12. októbra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková navštívi v piatok Izrael, aby preukázala krajine podporu po útokoch palestínskych militantov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



Baerbocková vycestuje do Izraela v rámci svojich snáh v "krízovej diplomacii“, uviedol hovorca nemeckého rezortu zahraničných vecí. Táto diplomatická aktivita je zameraná na to, aby konflikt Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas neprerástol do regionálnej vojny.



Šéfka nemeckej diplomacie už v tejto súvislosti rokovala v Berlíne s katarským emirom. Tamím ibn Hamad al-Sání je vnímaný ako potencionálny sprostredkovateľ v tomto konflikte.



Hamas spustil nečakaný útok na Izrael v sobotu. Jeho teroristické útoky si na území Izraela vyžiadali už najmenej 1200 mŕtvych a približne 3000 zranených. Izrael reagoval odvetnými leteckými útokmi na pásmo Gazy a prerušil tam dodávky vody, potravín, liekov a elektriny. Palestínske úrady hlásia už vyše 1400 mŕtvych a 6268 zranených.



Na návštevu Izraela v súvislosti s aktuálnou situáciou vo štvrtok pricestoval americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a v stredu ho navštívil šéf britskej diplomacie James Cleverly.