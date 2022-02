Šéfka nemeckej diplomacie navštívila líniu kontaktu na Ukrajine

Kyjev 8. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková navštívila v utorok takzvanú kontaktnú líniu neďaleko mesta Mariupol na východe Ukrajiny a opätovne apelovala na diplomatické riešenie sporu medzi Ukrajinou a Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Baerbocková s helmou a v nepriestrelnej veste strávila s vojakmi ukrajinskej armády približne trištvrte hodiny; sprevádzal ju veliteľ vládnych síl, ktorý ju oboznámil so situáciou v tejto krízovej zóne. Ministerka navštívila obec Šyrokyne ležiacu asi 20 kilometrov východne od Mariupolu v Doneckej oblasti, kde od septembra 2014 do polovice roku 2015 prebiehali boje a v súčasnosti je neobývaná.



Šéfka nemeckej diplomacie priblížila, že toto miesto ňou hlboko otriaslo. "Je cítiť, čo sa tu stalo pred rokmi – že ľudia zo dňa na deň stratili všetko, čo mali," povedala. Toto miesto je podľa nej "svedectvom, že uprostred Európy máme vojnu".



Ministerka sa opätovne prihovárala za diplomatické riešenie konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. "Túto agresiu zo strany Ruska nebudeme vedieť vyriešiť vojenskou cestou. Preto robím všetko pre to, aby sme sa pri rokovacom stole krok po kroku posúvali vpred," povedala. Apelovala na dodržiavanie prímeria, ktoré je podľa Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) porušované.



Konflikt medzi ukrajinskými vládnymi silami a Ruskom podporovanými separatistami na východe Ukrajiny si už vyžiadal viac než 14.000 mŕtvych. Mierová dohoda z roku 2015 sprostredkovaná Francúzskom a Nemeckom a podpísaná v bieloruskom Minsku síce pomohla ukončiť rozsiahle boje, v oblasti však naďalej prebiehajú menšie ozbrojené potýčky.



Baerbocková, ktorá absolvovala v pondelok v Kyjeve rokovania s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom, pred cestou do Donbasu vyhlásila: "Chcem vyslať jasný signál: My, Európanky a Európania, neodvraciame zrak. Nezabúdame na ľudí, o ktorých osud v tomto konflikte ide. A stojíme na strane Ukrajiny."



V utorok sa Baerbocková stretla i so zástupcami osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine, ktorá je so zhruba 1300 členmi najväčšou misiou tejto organizácie.