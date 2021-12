Šéfka nemeckej diplomacie nepredpokladá skorý návrat Ruska do G7

Berlín 30. decembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková nepredpokladá skorý návrat Ruska do zoskupenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7). Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



"Samozrejme, je veľmi bolestivé, že sa Rusko vylúčilo z tohto kruhu anektovaním Krymu," povedala Baerbocková pre DPA.



"V tejto chvíli nie je možné predvídať, kedy bude Rusko schopné vrátiť sa do tohto zoskupenia. Aktuálna eskalácia situáciu nezjednodušuje," konštatovala ministerka.



"Po agresívnych akciách Ruska z roku 2014 bolo správne dať najavo, že na tomto základe nie je možné len tak pokračovať v agende hospodárskej politiky," dodala.



Skupina G7 združuje priemyselne najrozvinutejšie krajiny sveta. Patria do nej Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené štáty a Taliansko. Rusko bolo zo skupiny G7 vylúčené po anexii Krymského polostrova od Ukrajiny v roku 2014.



Nemecko prevezme rotujúce predsedníctvo v G7 od Británie 1. januára 2022. Vrcholom pôsobenia Nemecka na čele G7 bude summit na zámku Elmau v Bavorských Alpách od 26. do 28. júna.