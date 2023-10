Baerbocková odsúdila násilie voči dievčatám v Izraeli a Gaze

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala v stredu na posilnenie postavenia dievčat po celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Baerbocková v príspevku na platforme Instagram odsúdila "strašné zločiny (palestínskeho militantného hnutia) Hamasu" a využívanie dievčat a žien v Gaze ako "ľudské štíty".



Dievčatá a ženy by mali mať podľa šéfky nemeckej diplomacie možnosť uskutočňovať svoje sny bez obmedzení zo strany mužov, zákonov alebo náboženských predpisov. "Želám si, aby vás v tom nikto nezastavil," uviedla.



Spolu so svojím posolstvom Baerbocková zverejnila sériu fotografií známych žien z obdobia ich detstva. Boli medzi nimi napríklad snímky pakistanskej aktivistky Malály Júsufzajovej, bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej či mexickej umelkyne Fridy Kahlo.



Medzinárodný deň dievčat (The Day of the Girl) na 11. október vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) ešte v roku 2011 s cieľom poukázať na obavy dievčat vo svete a presadzovať ich možnosti a práva, spresňuje DPA.