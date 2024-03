Šéfka nemeckej diplomacie rokovala s egyptským náprotivkom o Gaze

Káhira 25. marca (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa v pondelok v Káhire stretla so svojím egyptským náprotivkom Sámihom Šukrím v rámci ďalšieho kola krízových rokovaní o situácii vo vojnou zmietanom Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra DPA.



Baerbocková už niekoľko týždňov agituje za humanitárne prímerie, ktoré by zaistilo prepustenie izraelských rukojemníkov zajatých militantným hnutím Hamas, a za umožnenie dodávok pomoci do Pásma Gazy.



Nemecká ministerka je momentálne na dvojdňovej zahraničnej ceste na Blízkom východe. Na jej začiatku apelovala na Izrael aj Hamas, aby urobili ústupky na pokračujúcich rokovaniach v Katare a dohodli sa na dočasnom prímerí.



"Iba okamžité humanitárne prímerie, ktoré povedie k trvalému prímeriu, udrží nádej na mier - tak pre Palestínčanov, ako aj pre Izraelčanov," uviedla Baerbocková v nedeľu.



Na izraelskú vládu naliehala, aby otvorila hraničné priechody a do pobrežnej enklávy by mohlo prúdiť ešte viac humanitárnej pomoci. Zopakovala tiež, že Hamas musí zložiť svoje zbrane, aby sa nezopakoval bezprecedentný útok na Izrael z vlaňajšieho októbra.



V súvislosti s izraelskou odvetnou vojenskou ofenzívou Baerbocková varovala, že Izrael svoje ciele nemôže dosiahnuť čisto vojensky. Takéto ťaženie má podľa nej svoje hranice v medzinárodnom humanitárnom práve.