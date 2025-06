Šéfka parlamentu Metsolová vylúčila skorý návrat do maltskej politiky

Brusel/Valletta 15. júna (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v sobotu oznámila, že neplánuje viesť maltskú stredopravicovú Nacionalistickú stranu (PN) ani sa uchádzať o post premiérky. Reagovala tak na špekulácie, ktoré sa objavili po nečakanej rezignácii lídra strany Bernarda Grecha v utorok, informuje TASR na základe správ portálov Politico a Euractiv.com.



„V politike neexistuje väčšia osobná ambícia ako doviesť svoju stranu k víťazstvu vo voľbách a stať sa premiérom svojej krajiny. Ale tu nejde o moje osobné ambície, ale o to, čo znamená zodpovednosť v politike,“ napísala Metsolová v príspevku na sociálnej sieti Facebook.



Šéfka europarlamentu, jedna z najobľúbenejších osobností PN, bola vnímaná ako konsenzuálna kandidátka s potenciálom priviesť stranu k víťazstvu v parlamentných voľbách plánovaných najneskôr do marca 2027.



Už v stredu v rozhovore však pre Politico naznačila, že zostane v Bruseli. Jej sobotné vyjadrenie tak potvrdilo, že o návrate do domácej politiky v súčasnosti neuvažuje a odmieta aj možnosť súbežného výkonu funkcie líderky strany a predsedníčky EP.



Metsolová, ktorá sa v januári 2022 vo veku 43 rokov postavila na čelo Európskeho parlamentu, bola v júli 2024 opätovne zvolená do funkcie drvivou väčšinou naprieč politickým spektrom. Jej mandát sa skončí v polovici januára 2027 a podľa portálu Politico sa už teraz špekuluje o ďalších krokoch tejto političky.