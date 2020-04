Šéfka poľského súdu vyzvala nástupcu brániť nezávislosť justície

Varšava 28. apríla (TASR) - Malgorzata Gersdorfová, odchádzajúca šéfka poľského najvyššieho súdu, v rozlúčkovom prejave vyzvala svojho budúceho nástupcu, aby bránil nezávislosť justičného systému v krajine. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Gersdorfová, hlasná odporkyňa justičných reforiem zavedených vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), ukončí výkon úradu 30. apríla. Nového predsedu najvyššieho súdu potom vymenuje prezident Andrzej Duda, podporovaný práve stranou PiS.



Odporcovia vlády sa obávajú, že Dudom vymenovaný šéf privedie najvyšší súd "pod krídla" vládnej väčšiny, tak to bolo v prípade dôležitého ústavného súdu.



Od nástupu k moci koncom roka 2015 sa PiS snaží o rozsiahle reformy v súdnictve, ktoré spôsobili vážne spory Poľska s Európskou komisiou.



Vládna strana charakterizuje poľský súdny systém ako slúžiaci samému sebe, neefektívny a skorumpovaný a tvrdí, že nutne potrebuje zmenu. Kritici však vyhlasujú, že strana nerieši skutočné problémy justície a namiesto toho sa pokúša politicky si ju podrobiť.



Gersdorfová v rozlúčkovom prejave pred sudcami najvyššieho súdu, zverejnenom v utorok, sa zmienila o období vnútornej vojny, keď poplatný najvyšší súd schválil autoritárskemu režimu porušovanie zákonov a ústavy.



"Neautoritársky štát nemôže fungovať bez nezávislých súdov a sudcov... Na mysli mám dávne skúsenosti, ale aj nedávne," uviedla Gersdorfová v prejave, ktorý dala k dispozícii aj verejnosti.



Gersdorfová sa v roku 2018 dostala do hlavných správ médií, keď odmietla jednu z najspornejších reforiem z dielne PiS, ktorá ju donútila odísť do dôchodku, spolu s množstvom ďalších sudcov najvyššieho súdu. Reformu neskôr zablokoval Európsky súdny dvor (ECJ).