Šéfka prokuratúry EÚ varovala pred vplyvom zločineckých organizácií

Brusel 1. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej prokuratúry (EPPO) Laura Kövesiová v piatok varovala, že štruktúry demokratických štátov príliš ovplyvňujú zločinecké organizácie, ktoré sú nezriedka pod ochranou politikov či úradníkov. Informuje o tom agentúra DPA.



"V rámci našich konaní vidíme to, ako podnikatelia, politici či zamestnanci verejnej správy poskytujú ochranu zločineckým organizáciám," povedala Kövesiová pre nemecké noviny Süddeutsche Zeitung, ktoré jej vyjadrenia publikovali v piatok.



V tejto súvislosti vyjadrila presvedčenie, že sa príliš podceňuje rozsah podvodov s eurofondami.



Šéfka EPPO pre nemecký denník uviedla, že pre podvodníkov je atraktívne aj Nemecko, vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky a množstvo firiem, čo vytvára priestor pre utajovanie podvodných praktík. Podľa štatistík má však Nemecko aj dobrú mieru odhaľovania takýchto činov.



"Ak by bola aj inde taká miera odhaľovania daňových a colných podvodov ako v Nemecku, celková situácia by bola lepšia," domnieva sa predsedníčka EPPO.



Kövesiová vlani v decembri adresovala Európskej komisii list pre vážne riziko porušenia zásad právneho štátu na Slovensku. Upozornila v ňom na zmeny v trestnom práve a ochrane oznamovateľov aj rušenie špeciálnej prokuratúry. Podľa EPPO plánované kroky vlády SR predstavujú "amnestiu" v značnom počte aktívnych vyšetrovaní podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.



EPPO je nezávislý a decentralizovaný úrad, ktorý má právomoc stíhať trestné činy týkajúce sa rozpočtu EÚ a jej finančných záujmov. Sústreďuje sa napríklad na nelegálne získavanie dotácií či kontraktov EÚ, ako aj na colné delikty a organizované podvody s daňou z pridanej hodnoty.



Podľa odhadov Europolu sa v Európe zatiaľ podarilo skonfiškovať len približne štyri percentá financií nadobudnutých trestnou činnosťou.