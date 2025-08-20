< sekcia Zahraničie
Šéfka rakúskej diplomacie navštívila Odesu po ruskom dronovom útoku
Návšteva rakúskej ministerky prichádza len niekoľko hodín po ruskom dronovom útoku, ktorý v noci na stredu v Odese spôsobil požiar na palivovom zariadení a poškodil obytné budovy.
Odesa 20. augusta (TASR) - Šéfka rakúskej diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová pricestovala v stredu dopoludnia na návštevu ukrajinského prístavného mesta Odesa. O jej príchode informoval na sociálnej sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, píše TASR.
Sybiha jej poďakoval za „osobné nasadenie“ pri rozvoji bilaterálnych vzťahov a pripomenul, že ide už o jej tretiu návštevu Ukrajiny od marca tohto roka, keď sa ujala funkcie. „Naše stretnutie sme začali uctením si pamiatky padlých ukrajinských obrancov Európy. Za našu slobodu vďačíme ich odvahe,“ napísal.
Návšteva rakúskej ministerky prichádza len niekoľko hodín po ruskom dronovom útoku, ktorý v noci na stredu v Odese spôsobil požiar na palivovom zariadení a poškodil obytné budovy.
Viedeň, hlavné mesto Rakúska, sa zároveň spomína medzi potenciálnymi dejiskami prípadného stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. Možnosť schôdzky sa stala realistickejšou po minulotýždňovom summite medzi Ruskom a USA na Aljaške a pondelkových rokovaniach Trumpa v Bielom dome so Zelenským a európskymi predstaviteľmi.
Ukrajinský prezident navštívil Viedeň v polovici júna tohto roka a stretol sa s prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a kancelárom Christianom Stockerom. Išlo o jeho prvú návštevu v Rakúsku od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Rakúsko síce nie je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie a považuje sa za vojensky neutrálne, nenárokuje si však politickú neutralitu, napísala nemecká agentúra DPA.
