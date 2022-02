Šéfka RT: Ide o skúšku na vojenskú prehliadku, ktorá sa koná v Kyjeve

Moskva 24. februára (TASR) - Ruské štátne médiá svojom spravodajstve vo štvrtok dopoludnia schvaľovali vojenskú operáciu, ktorú ruská armáda a milície proruských samozvaných republík v Donbase spustili na Ukrajine. Označili ju za vojenskú intervenciu v Donbase, pričom do značnej miery ignorovali raketové útoky na infraštruktúru a niektoré mestá v celej krajine, napísal spravodajca denníka Guardian z Moskvy.Andrew Roth vo svojom článku píše, že Rusi, ktorí sledujú správy, si môžu myslieť, že ofenzíva sa do značnej miery zameriava na tie oblasti v Donbase, kde sa viac či menej intenzívne bojuje už osem rokov.Britský novinár tiež konštatuje, že kým mnohí radoví Rusi vyjadrili šok z útoku, časť reportérov a manažérov štátnych televíznych kanálov siReportér jednej štátnej mediálnej agentúry však pre Guardian povedal:Margarita Simonjanová, ktorá bola opätovne potvrdená vo funkcii šéfredaktorky prokremeľskej spravodajskej televízie RT, na Twitteri napísala:Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo vysielaní prokremeľskej televízie NTV uviedla, že ruská špeciálna vojenská operácia v Donbase". Dodala, žeje súčasneNa rozdiel od štátnych médií známy ruský novinár a nositeľ Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov, ako aj novinári nezávislých ruských médií zverejnili vo štvrtok spoločné vyhlásenie, v ktorom sa píše, že sú proti masakru rozpútanému ruským vedením na Ukrajine.Muratov, ktorý je šéfredaktorom periodika Novaja gazeta – jedného z posledných nezávislých v Rusku –, uviedol, že po rozpútaní konfliktu na Ukrajine on i jeho kolegovia cítia. Podotýkajú, žeNovinári nezávislých ruských médií v spoločnom vyhlásení prisľúbili, že o tom, čo sa deje, budú, kým budúRuská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) vyzvala ruské médiá, aby pri informovaní opoužívali informácie a údaje. Za šírenie úmyselne nepravdivých informácií môžu médiá dostať pokutu až do výšky päť miliónov rubľov (vyše 51.700 eur).