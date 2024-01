Šéfka severokórejskej diplomacie odcestovala na návštevu Ruska

Soul 15. januára (TASR) - Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui odcestovala na oficiálnu návštevu Ruska, ktorá sa uskutočňuje od pondelka do stredy na pozvanie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Informovali v pondelok severokórejské štátne médiá.



Juhokórejská agentúra Jonhap, ktorá ich podľa agentúry TASR monitorovala, vo svojej správe pripomenula, že návšteva šéfky diplomacie KĽDR sa koná v čase podozrení z prehlbujúcej sa vojenskej spolupráce medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Pchjongjang a Moskva doteraz akékoľvek obchody so zbraňami popreli, dodal Jonhap.



Podľa juhokórejskej agentúry návšteva Čche Son-hui v Rusku je zjavne recipročná za návštevu Lavrova v Pchjongjangu v októbri a koná sa v čase množiacich sa podozrení, že Severná Kórea poskytla Rusku zbrane na použitie vo vojne s Ukrajinou, pričom výmenou za to získala technickú pomoc Ruska pre svoje zbrojné programy.



Americká administratíva minulý týždeň uviedla, že Rusko nedávno odpálilo smerom na ciele na Ukrajine ďalšie severokórejské balistické rakety. O takýchto útokoch Washington predtým informoval aj 30. decembra a 2. januára.



Jonhap vo svojej správe špekuluje, či Čche a Lavrov budú možno diskutovať aj o možnej ceste ruského prezidenta Vladimira Putina do Severnej Kórey.



Putina do KĽDR pozval severokórejský vodca Kim Čong-un počas ich spoločného stretnutia, ktoré sa konalo na ruskom kozmodróme Vostočnyj v septembri minulého roka.



Podľa správ severokórejských štátnych médií Putin prijal Kimov návrh navštíviť Pchjongjang už počas ich prvého summitu, ktorý sa uskutočnil v apríli 2019 vo Vladivostoku. Kremeľ to ale vtedy nepotvrdil a ani Putin do KĽDR nezavítal.



Koncom minulého roka na výročnej straníckej konferencii sa Kim zaviazal posilniť solidaritu s krajinami, ktoré stoja proti Spojeným štátom - podľa agentúry Jonhap sa KĽDR tak snaží posilniť vzťahy s Čínou a Ruskom, čo má byť protiváhou k posilňovaniu bezpečnostnej spolupráce medzi Soulom, Washingtonom a Tokiom.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie varovalo pred "nelegálnou" spoluprácou v podobe obchodovania so zbraňami medzi Pchjongjangom a Moskvou.



"Severná Kórea a Rusko by si mali byť jasne vedomé toho, že (medzinárodné spoločenstvo) pozorne sleduje Čche Son-hui v Rusku," upozornil v pondelok hovorca rezortu juhokórejskej diplomacie na pravidelnom tlačovom brífingu.