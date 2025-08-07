< sekcia Zahraničie
Šéfka skautov vo Francúzsku rezignovala pre útoky na svoju sexualitu
Marine Rossetová žije v homosexuálnom vzťahu a je matkou dieťaťa.
Autor TASR
Paríž 7. augusta (TASR) - Predsedníčka najväčšej skautskej organizácie vo Francúzsku, ktorá má katolícke korene, oznámila, že po menej než dvoch mesiacoch vo funkcii odstupuje. Dôvodom sú útoky na jej osobný život a sexuálnu orientáciu, informoval v stredu katolícky denník La Croix, píše TASR citujúc agentúru AFP.
Marine Rossetová, ktorá žije v homosexuálnom vzťahu a je matkou dieťaťa, v rozhovore potvrdila, že sa rozhodla odstúpiť z funkcie predsedníčky Skautov a skautiek Francúzska (SGDF). Rossetová je zároveň poslankyňou parížskeho mestského zastupiteľstva za Socialistickú stranu (PS) a podporuje právo na interrupciu.
V súvislosti so SGDF objasnila, že „situácia sa stala neudržateľnou“. Útoky na jej osobu prichádzali zvonka — od politických, mediálnych a dokonca aj finančných kruhov. Tieto kruhy podľa Rossetovej vytvárali falošný obraz o SGDF, pretože jej osobné postoje boli stotožňované s oficiálnymi pozíciami skautskej organizácie.
Rossetová bola zvolená za predsedníčku SGDF v polovici júna vo veku len 39 rokov. Ako mestská poslankyňa 5. parížskeho obvodu sa verejne hlási k podpore práva na interrupciu, čo vyvoláva ostrú kritiku zo strany viacerých krajne pravicových médií i obavy vo vnútri katolíckej cirkvi.
„Nečakala som takú mieru agresivity, najmä kvôli mojej podpore práva na interrupciu a mojej rodinnej situácii,“ doplnila Rossetová. Dodala, že hnev v nej vyvoláva najmä to, že kvôli jej homosexuálnej orientácii bola spochybňovaná i jej viera. „Je to zraňujúce,“ objasnila.
Skauti a skautky Francúzska (SGDF) vo vyhlásení uviedli, že rozhodnutie Rossetovej „umožňuje zachovať nepolitický charakter organizácie“. Zároveň však „dôrazne odsudzujú násilné, diskriminačné a dehumanizujúce výroky“, ktorým Rossetová v posledných týždňoch čelila. SGDF tiež vyjadrili podporu právnej sťažnosti, ktorú Rossetová podala, a nevylúčili, že tiež podniknú právne kroky.
S viac ako 100.000 členmi je SGDF najväčšou skautskou organizáciou vo Francúzsku - výrazne väčšou než konzervatívnejšie organizácie ako Jednotní skauti Francúzska (Scouts Unitaires de France) alebo Skauti Európy (Scouts d’Europe).
