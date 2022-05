Šéfka švédskej diplomacie odmieta dezinformácie o svojej krajine

Štokholm 20. mája (TASR) - Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová odmietla v piatok "dezinformácie" o Švédsku a Strane kurdských pracujúcich (PKK), ktoré vznikli v súvislosti s obvineniami Turecka o tom, že táto severská krajina podporuje teroristické skupiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vzhľadom na šíriace sa dezinformácie o Švédsku a PKK, by sme radi pripomenuli, že vláda (bývalého švédskeho premiéra) Olofa Palmeho bola prvou hneď po Turecku, ktorá zaradila PKK medzi teroristické organizácie už v roku 1984," uviedla Lindeová na sociálnej sieti Twitter.



Švédsko a Fínsko v stredu podali oficiálne žiadosti o vstup do Severoatlantickej aliancie. Ich pričlenenie sa k tomuto vojenskému bloku však komplikujú námietky Turecka, ktoré uviedlo, že ich vstup do NATO nepodporí.



Turecký prezident Tayyip Erdogan v tejto súvislosti vo štvrtok Švédsko a Fínsko obvinil, že poskytujú útočisko a financie teroristom. Ankara tiež obe krajiny obviňuje z podpory skupín, ktoré Turecko považuje za teroristické. Menovite ide o už spomínanú PKK a Ľudovú obrannú jednotku (YPG) sýrskych Kurdov.