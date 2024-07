Šéfka Tajnej služby priznala zlyhanie pri atentáte na Trumpa

Washington 22. júla (TASR) - Šéfka Tajnej služby Spojených štátov (United States Secret Service/USSS) Kimberly Cheatleová v pondelok priznala, že jej úrad pochybil, keď nezabránil atentátu na exprezidenta Donalda Trumpa. Označila to za najväčšie operačné zlyhanie USSS za posledné desaťročia. TASR o tom informuje podľa stanice CNN.



Pokus o vraždu Trumpa, nominanta Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb, sa odohral 13. júla počas predvolebného zhromaždenia v americkom štáte Pensylvánia. Na Trumpa vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný T. H. Crooks, pričom exprezidentovi prestrelil hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalších dvoch ľudí zranil. Útočníka následne zastrelila Tajná služba.



Cheatleová, ktorá čelí výzvam na odstúpenie, o udalosti dosiaľ neusporiadala tlačovú konferenciu a poskytla iba zopár rozhovorov. Teraz prvýkrát vypovedala pred vyšetrovacím výborom americkej Snemovne reprezentantov. Zákonodarcovia už predtým vyjadrovali rozhorčenie nad tým, ako sa útočník mohol dostať tak blízko k republikánskemu nominantovi, keď mal byť dôkladne strážený.



"Trinásteho júla sme zlyhali," uznala Cheatleová. Podľa svojich slov za pochybenia Tajnej služby v tomto prípade preberá plnú zodpovednosť.



Podľa CNN sa vyhla odpovedi na otázku, prečo nebol žiadny agent USSS na streche, z ktorej útočník strieľal. Cheatleová sa pri tom odvolala na prebiehajúce vyšetrovanie.



Zároveň sa priamo nevyjadrila ani k dosiaľ nezodpovedaným otázkam vrátane toho, či Crooks pred začiatkom zhromaždenia preskúmal terén dronom a prečo ho bezpečnostné zložky nezastavili, keď ho ľudia videli na streche s puškou a upozorňovali naňho.



Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že svedkovia Crooksa videli, ako vyliezol na strechu budovy, ktorá sa nachádzala vo vzdialenosti 135 metrov od pódia, na ktorom Trump rečnil. Potom si nastavil pušku typu AR a ľahol si na strechu, pričom vo vrecku mal rozbušku, aby odpálil výbušné zariadenia schované v neďaleko zaparkovanom vozidle.



Republikánsky kongresman a stúpenec Trumpa Jim Jordan Cheatleovú obvinil, že nehovorí pravdu. "Vyzerá to tak, že nechcete odpovedať na niektoré základné otázky," uviedol Jordan citovaný CNN.



Šéfka USSS zároveň poprela tvrdenia republikánov, že jej úrad zamietol žiadosť Trumpovho tímu na zvýšenú ochranu exprezidenta. Cheatleová tvrdí, že bezpečnostné opatrenia okolo Trumpa zvýšili už dávnejšie.