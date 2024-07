Šéfka Tajnej služby USA je ochotná vypovedať o útoku na Trumpa

Washington 18. júla (TASR) - Riaditeľka americkej Tajnej služby (USSS) Kimberly Cheatleová súhlasila, že bude vypovedať pred výborom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, keď bude preverovať okolnosti atentátu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.



Reuters pred tým priniesol správu, že poprední republikáni v Kongrese USA vyzvali v stredu Cheatleovú, aby v súvislosti s atentátom na Trumpa odstúpila.



Podľa Reuters to povedal predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson, ktorý dodal, že na pôde snemovne začala fungovať pracovná skupina zaoberajúca sa atentátom na Trumpa. Verejné vypočutie vedenia tajnej služby by sa malo konať na budúci týždeň. "Americký ľud musí dostať odpovede, ktoré si zaslúži," povedal Johnson pre Fox News.



Najvyššie postavený republikán v Senáte, Mitch McConnell, na sociálnej sieti napísal, že "nové vedenie v Tajnej službe by bolo dôležitý krok týmto smerom."



Cheatleová aj v utorok v rozhovore pre ABC News zopakovala, že neodstúpi. Avizovala, že ňou vedený rezort, ktorý zodpovedá za ochranu amerických osobností, bude "plne" spolupracovať pri nezávislom vyšetrovaní, aby sa zistilo, ako sa strelec mohol ocitnúť v takej blízkosti exprezidenta.