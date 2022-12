Šéfka tajných služieb USA:Boje na Ukrajine prebiehajú v zníženom tempe

Washington 4. decembra (TASR) - Boje vo vojne na Ukrajine prebiehajú v "zníženom tempe" a tento stav sa pravdepodobne nezmení ešte niekoľko mesiacov, keďže sa Kyjev i Moskva pripravujú na protiofenzívu po zimných mesiacoch. Uviedla to riaditeľka tajných služieb USA Avril Hainesová. TASR informuje podľa nedeľnej správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



"Už teraz vidíme akési znížené tempo konfliktu... a očakávame, že to tak bude pravdepodobne aj v nasledujúcich mesiacoch," povedala Hainesová v sobotu na bezpečnostnom fóre v americkom štáte Kalifornia.



Dodala, že ukrajinská i ruská armáda sa budú počas zimy snažiť pripraviť na protiofenzívu po zimných mesiacoch. Hainesová tvrdí, že existujú pochybnosti, či na to Rusi budú alebo nebudú pripravení, pričom vyhliadky Ukrajiny sú podľa nej optimistickejšie.



Riaditeľka amerických tajných služieb uviedla, že Moskva sa útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru čiastočne snaží znížiť vôľu Ukrajincov klásť odpor. Podľa jej slov sa však v súčasnosti nezdá, že by mal ukrajinský ľud zníženú morálku.



Ruská armáda sústredene útočí na ukrajinskú kritickú infraštruktúru a zdroje výroby a prenosu elektrickej energie od začiatku októbra. Tieto ruské údery spôsobili, že milióny ľudí na Ukrajine zostali bez svetla, vody a tepla v čase, keď vonkajšie teploty klesli pod nulu.



Hainesová si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin je prekvapený, že jeho armáda nedosiahla vo vojne na Ukrajine viac. "Myslím si, že je stále viac informovaný o výzvach, ktorým ruská armáda čelí. Stále nám však nie je jasné, či má v tejto fáze úplný obraz o tom, čomu sú vystavení... vidíme nedostatok munície, morálky, problémy so zásobovaním, logistikou a celý rad obáv, ktorým čelia," povedala.