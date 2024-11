Šéfka tímu demokratov nestráca optimizmus, že Harrisová môže zvíťaziť

Washington 6. novembra (TASR) - Šéfka volebného tímu demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej - Jen O’Malley Dillonová - v stredu uviedla, že výsledky hlasovania nebudú známe ešte niekoľko najbližších hodín. Zároveň vyjadrila optimizmus, že úradujúca viceprezidentka USA má stále otvorenú cestu k víťazstvu. TASR informuje podľa stanice CNN.



Dillonová v maile odoslanom členom volebného tímu uviedla, že neočakáva rýchle rozuzlenie súboja o Biely dom. "Tesnosť súboja je presne to, na čo sme sa pripravovali," napísala. Ako dodala, cesta k víťazstvu demokratickej kandidátky spočíva v kľúčových štátoch Michigan, Wisconsin a Pensylvánia. "A máme dobrý pocit z toho, čo vidíme," dodala.



Poukázala ďalej na veľký počet hlasov z metropolitných oblastí v každom zo štátov vrátane Filadelfie, Detroitu a Milwaukee a naznačila, že volebný tím zaznamenal vysokú účasť, ktorá by mohla nakloniť súboj v prospech Harrisovej.



"Už niekoľko týždňov sme svedkami toho, že tento súboj sa nemusí vyriešiť dnes v noci. Tí, ktorí ste tu boli v roku 2020, to dobre viete: Spočítať všetky hlasy si vyžaduje čas. Takto pracuje náš systém," dodala.



Harrisová má zatiaľ isté víťazstvo v štátoch Kalifornia, Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, Oregon, Nové Mexiko, Virgínia, Havaj, hlavné mesto Washington D.C. a tiež v druhom dištrikte štátu Maine.



V kľúčovom štáte Severná Karolína zvíťazil republikánsky kandidát Donald Trump. Severná Karolína je jedným zo siedmich kľúčových štátov, ktoré rozhodnú o budúcom prezidentovi. Ďalšími sú Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia a Wisconsin, v nich je však priskoro zatiaľ s istotou odhadnúť výsledok.