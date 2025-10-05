< sekcia Zahraničie
Šéfka TOP 09: Výsledok volieb rešpektujeme, moc sa štandardne odovzdá
Pavel v priebehu nedele už rokoval s lídrom víťazného hnutia ANO Andrejom Babišom, premiérom Petrom Fialom zo SPOLU aj s predsedom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vítom Rakušanom.
Praha 5. októbra (TASR) - Predsedníčka Poslaneckej snemovne ČR a šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v nedeľu označila rokovania s prezidentom Petrom Pavlom za korektné a vecné. Zároveň zdôraznila, že TOP 09 prijíma výsledky volieb do snemovne, a odmietla tvrdenia ďalších strán o údajnej neochote odovzdať moc či pokusoch o „neférovosť“, informuje TASR.
„TOP 09 a celá koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) rešpektujú výsledok volieb,“ povedala Pekarová Adamová, pričom zdôraznila, že odovzdávanie moci prebehne podľa demokratických štandardov.
„SPD už raz podporila hnutie ANO vo vláde, Motoristi sú s ANO v jednej frakcii v Európskom parlamente, to znamená, že tieto spojenectvá sú pomerne prirodzené. A naopak, určite nikto ani nepochybuje o tom, že TOP 09 a koalícia SPOLU by nikdy nešli do priameho vládnutia ani podpory vlády hnutia ANO a SPD,“ ozrejmila Pekarová Adamová pre novinárov.
„Je teraz na víťazovi volieb – Andrejovi Babišovi a jeho hnutí ANO, akým spôsobom tie rokovania povedie, a je na ňom, aby si našiel väčšinu... a pre nás je dôležité, aby bola úplne transparentná,“ podotkla šéfka TOP 09 a opäť sa poďakovala voličom za vysokú účasť vo voľbách. „Pre TOP 09 je dôležité, aby Česká republika riešila tie najväčšie výzvy, ktoré sú tu teraz pred nami,“ povedala. Zdôraznila pri tom význam bezpečnosti krajiny najmä vzhľadom na prebiehajúci ozbrojený konflikt na Ukrajine.
„Stratégiu opozičnej práce budeme koordinovať aj s ostatnými subjektami, a to nie len v rámci koalície SPOLU, ale aj tých ďalších strán, ktoré budú v opozícii,“ uviedla líderka TOP 09. Podľa jej slov koalícia SPOLU nie je len „projektom pre jedny voľby“ a spolupráca aj naďalej funguje a je zmysluplná. Napriek tomu je však potrebné vyhodnotiť chyby či prístup ku kampani, poznamenala.
