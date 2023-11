Šéfka UNICEF-u mala autonehodu, so zraneniami pokračovala do Gazy

New York 15. novembra (TASR) - Výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russellová utrpela v stredu zranenia pri autonehode, ku ktorej došlo počas jej cesty do Pásma Gazy. Nehoda sa odohrala ešte na území Egypta cestou smerom k hraničnému priechodu Rafah. Oznámil to hovorca OSN Stéphane Dujarric, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Vozidlo, ktorým cestovala, sa prevrátilo na bok," povedal Dujarric. Riaditeľka UNICEF-u aj napriek nehode pokračovala v ceste do Pásma Gazy. Zdravotníci jej však odporučili, aby vyhľadala lekársku pomoc a zranenia si nechala ošetriť. V dôsledku toho svoju cestu skrátila.



Stihla však navštíviť nemocnicu v meste Chán Júnis na juhu tejto palestínskej enklávy, kde sa stretla s deťmi, ich rodinami a pracovníkmi UNICEF-u. Počas návštevy vyzvala na "okamžité humanitárne prímerie" a umožnenie poskytovania pomoci do Gazy bez obmedzení. Dodala, že "na novorodeneckom oddelení v nemocnici sa bábätká držali pri živote v inkubátoroch, zatiaľ čo sa lekári obávali, ako dokážu udržať prístroje v chode bez paliva".



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na izraelské územie, ktorý si vyžiadal asi 1200 obetí, najmä civilistov. Militanti ďalších zhruba 240 ľudí zajali ako rukojemníkov.



Izrael reagoval odvetnými útokmi na Gazu, pri ktorých podľa palestínskych úradov riadených Hamasom zahynulo vyše 11.500 ľudí. Viac ako 4600 z nich pritom boli deti, upozornila Russellová.



"Mnoho detí je nezvestných a predpokladá sa, že sú pochované pod troskami zrútených budov a domov, čo je tragický výsledok použitia výbušných zbraní v obývaných oblastiach," dodala. Obe strany konfliktu sa podľa nej dopúšťajú vážneho násilia na deťoch.