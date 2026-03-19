Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
< sekcia Zahraničie

Šéfka WTO: Vojna na Blízkom východe ohrozuje potravinovú bezpečnosť

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 19. marca (TASR) - Vojna na Blízkom východe predstavuje vážnu hrozbu pre globálnu potravinovú bezpečnosť, varovala vo štvrtok generálna riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iwealaová a vyzvala, aby globálne dodávateľské reťazce zostali otvorené.

Vojnový konflikt na Blízkom východe podľa šéfky WTO „ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť, pretože prerušenia dopravy a vyššie náklady na energie znižujú dodávky a zvyšujú náklady na hnojivá“.

V tejto súvislosti upozornila, že „dlhodobé prerušenie dodávok by sa mohlo preniesť na potravinové systémy a prinútiť poľnohospodárov znížiť používanie hnojív a pestovať plodiny s nižšou vstupnou náročnosťou“.

Zdôraznila zároveň, že je „nevyhnutné udržiavať globálne obchodné kanály s potravinami otvorené a predvídateľné, čo dodávkam potravín umožní prúdiť tam, kde sú najviac potrebné“.

WTO vo svojom polročnom výhľade obchodu upozornila, že vojna proti Iránu a rastúce napätie na Blízkom východe ohrozujú rast globálneho obchodu. Ak sa tento konflikt predĺži, ceny energií zostanú vysoké a zvýšia sa aj náklady na dopravu, čo by mohlo podľa WTO znížiť tohtoročný rast o 0,5 percentuálneho bodu.

„Vyhliadky by sa mohli zlepšiť, ak sa konflikt rýchlo skončí a bude pokračovať boom výdavkov na umelú inteligenciu,“ uviedla WTO.

WTO zároveň pripomenula, že podobne nepriaznivá situácia nastala naposledy v roku 2023, keď globálny obchod klesol o niečo viac ako jedno percento v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.
.

Neprehliadnite

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR

Premiér: Ponechanie príplatkov za sviatky 8. 5. a 15. 9. bolo zámerné