Šéfka WTO vyzýva Britániu, aby sa o vakcíny podelila

Londýn 20. januára (TASR) - Novozvolená riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vyzvala Britániu, aby začala už teraz poskytovať vakcíny chudobnejším krajinám a nečakala na to, kým ich bude mať prebytok.



"Nemyslím si, že by sme mali čakať na prebytky," povedala pre BBC generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjová-Iwealová. "Myslím si, že všetky dary, ktoré prichádzajú, by mali prísť teraz... Dôvod je jednoduchý. Mať k vakcínam spravodlivý prístup je v záujme tak bohatých, ako aj chudobných krajín," dodala.



Premiér Boris Johnson v piatok na on-line stretnutí lídrov G7 povedal, že Británia by darovala prebytočné vakcíny, no iba vtedy, keď už budú zaočkovaní samotní Briti.



Takmer 17 miliónov ľudí v Británii už bolo zaočkovaných prvou dávkou vakcíny a tempo očkovania je tam rýchlejšie než vo väčšine krajín sveta vrátane štátov Európskej únie.



Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval na prijatie globálneho očkovacieho plánu v boji proti súčasnej pandémii. Táto stratégia by podľa neho mala fungovať pod záštitou skupiny 20 popredných svetových ekonomík.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron tento týždeň vyzval, aby bohaté krajiny darovali štyri až päť percent svojich vakcín chudobnejším krajinám. Zástancovia takéhoto prístupu poukazujú na to, že bohaté krajiny ani po zaočkovaní svojho obyvateľstva nebudú v bezpečí, pokým sa bude vírus šíriť v "nezaočkovaných" štátoch rozvojového sveta.