Šéfka YouTube obhajovala zablokovanie Navaľného aplikácie

Washington 27. septembra (TASR) – Generálna riaditeľka internetovej platformy YouTube Susan Wojcická považuje slobodu slova za „základnú hodnotu" tohto internetového servera na zdieľanie videosúborov.



Wojcická to uviedla v reakcii na zablokovanie kanála YouTube, ktorý pred nedávnymi voľbami v Rusku propagoval projekt Chytré hlasovanie z dielne tímu okolo ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.



YouTube v tejto kauze vyhovel požiadavke ruských úradov a odstránil videomateriál od politických oponentov Kremľa.



V rozhovore pre agentúru Bloomberg Wojcická vysvetlila, že sloboda prejavu je pre YouTube zásadná vec, „keď však spolupracujeme s vládami, musíme zvážiť mnoho aspektov, či už ide o miestne zákony alebo to, čo sa deje v teréne".



Ruské úrady aj súdy zakázali online odkazy na návody na taktické hlasovanie a vyhlásili organizácie a združenia spojené s Navaľným za „extrémistické".



Spoločnosť Google v tejto kauze údajne čelila hrozbám, že jej ruskí zamestnanci môžu byť vyšetrovaní a vzatí do väzby, ak by nedošlo k odstráneniu aplikácie vytvorenej Navaľného tímom.



Niekoľko amerických politikov, ľudskoprávnych skupín i samotní zamestnanci Google už kritizovali nedávne rozhodnutie vedenia tejto spoločnosti, ktorá sa pritom dlhodobo propaguje ako priekopníčka slobody na internete.



Bloomberg pripomenul, že predstavitelia ruskej opozície a odporcovia súčasného režimu v Rusku, ktorí väčšinou nedostávajú priestor v štátnych médiách, sa v posledných rokoch do veľkej miery spoliehali práve na platformu YouTube ako na nástroj komunikácie so svojimi prívržencami.



Napr. Navaľnyj má na svojom YouTube kanále viac ako šesť miliónov sledovateľov. Publikoval na ňom niekoľko investigatívnych videí kritických voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a predstaviteľom ruského vedenia.



V sérii svojich tvítov Navaľnyj minulý týždeň obvinil spoločnosti Google a Apple z toho, že sú Putinovými „komplicmi", keďže vyhoveli žiadostiam ruských úradov o stiahnutie aplikácií s taktickým hlasovaním zo svojich „obchodov".



Wojcická v rozhovore pre Bloobmerg uviedla, že YouTube rozhoduje o splnení požiadaviek vlády „na základe mnohých rôznych faktorov". Dodala, že „nie sú to vždy žiadosti, ktoré má pre nás zmysel rešpektovať, ale v určitých prípadoch ich v danej krajine rešpektujeme."



V roku 2010 Google „vypol" svoj vyhľadávač a hlavné služby v pevninskej Číne, pričom ako dôvod uviedol obavy z cenzúry. Wojcická v rozhovore uviedla, že nateraz sa jej nezdá, že by sa spoločnosť v Rusku uberala tiež týmto smerom.