Šéfky diplomacií Francúzska a Nemecka pricestovali do Etiópie

Addis Abeba 12. januára (TASR) - Ministerky zahraničných vecí Francúzska a Nemecka pricestovali vo štvrtok do etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba s cieľom podporiť dohodu medzi vládou a povstalcami, ktorá má ukončiť dva roky trvajúcu vojnu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Povstalci vo zväzovom štáte Tigraj v utorok oznámili, že začínajú odovzdávať ťažké zbrane etiópskej armáde. Ide o kľúčový bod dohody o prímerí podpísanej 2. novembra 2022.



Počas dvojdňovej návštevy sa má Catherine Colonnová a Annalena Baerbocková stretnúť s premiérom Abiy Ahmedom a ďalšími ministrami, predstaviteľmi Africkej únie (AÚ) a bojovníkmi za ľudské práva. Mali by tiež navštíviť distribučné centrum Svetového potravinového programu OSN (WFP).



Colonnová pred odletom uviedla, že cieľom návštevy je "podpora mierového procesu, boja proti beztrestnosti a obnovy". Ministerky tiež majú tlmočiť odkaz Európskej únie, že v Etiópii sa znovu začne angažovať za predpokladu dodržiavania prímeria a zavedenie mechanizmu prechodného súdnictva, uviedol nemenovaný diplomatický zdroj pre AFP.



Vojenský konflikt v Tigraji pripravil o život tisíce ľudí, vytvoril podmienky pre hladomor a ďalšie milióny ľudí vyhnal z domovov.



Dohodu o prímerí obe strany konfliktu podpísali 2. novembra v juhoafrickej Pretórii. Stanovuje odzbrojenie povstalcov, obnovenie federálnej moci v Tigraji a prístupu do regiónu.



Vojna sa začala v novembri 2020, keď premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky proti regionálnej vláde vedenej povstalcami. Abiy tak reagoval na útoky proti vojenským táborom vládnych síl. Zodpovednosť za ne premiér pripísal Tigrajskému ľudovému oslobodzovaciemu frontu (TPLF).