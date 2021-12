Šéfom Českej strany sociálnodemokratickej sa stal Michal Šmarda

Praha 10. decembra (TASR) - Predsedom Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) sa v piatok na mimoriadnom zjazde stal starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Vo voľbách získal 130 z 233 hlasov delegátov. Zvolený bol teda hneď v prvom kole, informoval český portál Novinky.cz.



"Naša krajina je bez ľavicovej demokratickej alternatívy v parlamente. Vstupujeme do obdobia, keď našej krajine hrozí zdĺhavá kríza. Ľudia budú potrebovať oporu v sebavedomej, vierohodnej a fungujúcej sociálnej demokracii," povedal Šmarda (46) v ďakovnom príhovore.



ČSSD volila nové vedenie po ťažkej porážke v októbrových parlamentných voľbách, v ktorých získala len 4,65 percenta hlasov a prvýkrát za obdobie samostatnej Českej republiky neprekročila päťpercentnú hranicu potrebnú pre vstup do Poslaneckej snemovne, dolnej komory parlamentu. Predsedom strany bol Jan Hamáček, ktorý z funkcie po tomto debakli odstúpil.



"Budem potrebovať pomoc každého z vás, inak nemôžeme uspieť. Potrebujem silný tím," povedal o budúcnosti strany Šmarda.



V hlasovaní porazil ministerku v demisii Janu Maláčovú a niekdajšieho šéfa Vojenského spravodajstva Miroslava Krejčíka. Ďalší traja uchádzači sa kandidatúry vzdali v prospech Krejčíka.



Maláčová po prehre uviedla: "Poďme sa dať dohromady a prestaňme sa hádať."



Kedysi najsilnejšia strana v Česku v posledných rokoch stráca voličov a vplyv. Zatiaľ je ešte vo vláde ako súčasť menšinového kabinetu s hnutím ANO Andreja Babiša, ale zakrátko už bude vymenovaný nový kabinet. Babišova menšinová vláda je od 11. novembra v demisii, pripomínajú Novinky.cz.



Šmarda je členom ČSSD od roku 1993, v 90. rokoch minulého storočia patril k vplyvným členom Mladých sociálnych demokratov. V roku 2019 bol kandidátom sociálnej demokracie na ministra kultúry, ale prezident Miloš Zeman ho do funkcie odmietol vymenovať. Šmarda zdĺhavý spor ukončil, keď sa nominácie vzdal, a ministrom kultúry sa stal Lubomír Zaorálek.



Od marca 2019 do apríla 2021 bol podpredsedom ČSSD, na aprílovom zjazde sa kandidatúry na podpredsedu vzdal. Do zastupiteľstva Nového Města na Moravě, v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, sa prvýkrát dostal na jeseň 2006, o štyri roky sa stal starostom.