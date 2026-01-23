Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Zahraničie

Šéfom Komunistickej strany Vietnamu zostáva To Lam

.
Šéfom Komunistickej strany Vietnamu To Lam. Foto: TASR/AP

To Lam je generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu od júla 2024, keď nahradil zosnulého Nguyen Phu Tronga.

Autor TASR
Hanoj 23. januára (TASR) - Vietnamskú komunistickú stranu bude vo funkcii generálneho tajomníka viesť ďalších päť rokov To Lam. „Absolútne jednomyseľne“ o tom v piatok na straníckom zjazde rozhodol ústredný výbor strany, informovala agentúra AFP.

To Lam je generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu od júla 2024, keď nahradil zosnulého Nguyen Phu Tronga. Odvtedy podľa AFP odstránil svojich rivalov a centralizoval moc v rámci agresívnej reformy označovanej za revolúciu a zameranej na rast.

Potvrdenie To Lama v najvyššej straníckej funkcii sa považovalo za vopred rozhodnuté. Špekulovalo sa o tom, že podľa príkladu Si Ťin-pchinga v Číne by sa mohol pokúsiť zlúčiť svoju funkciu s prezidentským úradom.

Na zjazde, ktorý sa koná každých päť rokov, nebolo oznámené, či sa To Lam stane aj hlavou štátu. Prezidentom bol vlani niekoľko mesiacov, od októbra ale funkciu zastáva armádny generál Luong Cuong.

Vietnam má oficiálne štyri „piliere“ vedenia - predsedu komunistickej strany, prezidenta, premiéra a predsedu Národného zhromaždenia. Prezident má vo Vietname malé právomoci, krajinu však zastupuje na stretnutiach na vysokej úrovni so zahraničnými predstaviteľmi. Oveľa vplyvnejší je generálny tajomník.

Okrem komunistickej strany nie sú vo Vietname povolené žiadne iné politické strany.
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve