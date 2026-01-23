< sekcia Zahraničie
Šéfom Komunistickej strany Vietnamu zostáva To Lam
To Lam je generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu od júla 2024, keď nahradil zosnulého Nguyen Phu Tronga.
Autor TASR
Hanoj 23. januára (TASR) - Vietnamskú komunistickú stranu bude vo funkcii generálneho tajomníka viesť ďalších päť rokov To Lam. „Absolútne jednomyseľne“ o tom v piatok na straníckom zjazde rozhodol ústredný výbor strany, informovala agentúra AFP.
To Lam je generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu od júla 2024, keď nahradil zosnulého Nguyen Phu Tronga. Odvtedy podľa AFP odstránil svojich rivalov a centralizoval moc v rámci agresívnej reformy označovanej za revolúciu a zameranej na rast.
Potvrdenie To Lama v najvyššej straníckej funkcii sa považovalo za vopred rozhodnuté. Špekulovalo sa o tom, že podľa príkladu Si Ťin-pchinga v Číne by sa mohol pokúsiť zlúčiť svoju funkciu s prezidentským úradom.
Na zjazde, ktorý sa koná každých päť rokov, nebolo oznámené, či sa To Lam stane aj hlavou štátu. Prezidentom bol vlani niekoľko mesiacov, od októbra ale funkciu zastáva armádny generál Luong Cuong.
Vietnam má oficiálne štyri „piliere“ vedenia - predsedu komunistickej strany, prezidenta, premiéra a predsedu Národného zhromaždenia. Prezident má vo Vietname malé právomoci, krajinu však zastupuje na stretnutiach na vysokej úrovni so zahraničnými predstaviteľmi. Oveľa vplyvnejší je generálny tajomník.
Okrem komunistickej strany nie sú vo Vietname povolené žiadne iné politické strany.
