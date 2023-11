Šéfom NATO by chcel byť aj lotyšský minister zahraničných vecí Kariňš

Brusel 20. novembra (TASR) - Lotyšský minister zahraničných vecí Krišjánis Kariňš prejavil záujem stať sa budúcim generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie. Na pondelňajšiu správu týždenníka Politico upozornil spravodajca TASR.



Kariňš tak rozširuje počet uchádzačov o najvyššiu politickú funkciu v NATO, keď sa pridáva k holandskému premiérovi Markovi Ruttemu a šéfke estónskej vlády Kaji Kallasovej. Tí už naznačili možnosť, že by na budúci rok chceli nahradiť Jensa Stoltenberga, ktorého mandát po štyroch predĺženiach skončí v októbri 2024.



"Krišjánis Kariňš je pripravený zapojiť sa do súťaže," vyhlásil v nedeľu hovorca šéfa lotyšskej diplomacie, ktorého citovalo Politico.



V oficiálnom vyhlásení sa uvádza, že Kariňš, ktorý v auguste odstúpil z postu lotyšského premiéra, môže do vedenia NATO priniesť svoje skúsenosti z pôsobenia na poste predsedu vlády, jasné pochopenie ruskej hrozby a pozíciu silnej podpory Ukrajiny. Má aj preukázateľné skúsenosti pri "budovaní medzinárodného konsenzu".



O post šéfa Aliancie zatiaľ prejavili záujem estónska premiérka Kaja Kallasová, ktorá to pre Politico potvrdila aj minulý týždeň, a začiatkom novembra túto možnosť nevylúčil ani končiaci holandský premiér Mark Rutte.



Nového generálneho tajomníka NATO musí schváliť všetkých 31 členských štátov tejto obrannej organizácie, podľa Politico je však podstatná najmä podpora zo strany USA, krajiny s najväčším vojenským a finančným prínosom pre Alianciu.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)