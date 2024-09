Šéfom ukrajinskej diplomacie by mohol byť doterajší Kulebov námestník

Kyjev/Londýn 5. septembra (TASR) - Poslanecký klub vládnej strany Sluha ľudu v ukrajinskom parlamente navrhuje na post ministra zahraničných vecí Ukrajiny Andrija Sybihu, ktorý doteraz zastával funkciu prvého námestníka odstupujúceho šéfa diplomacie Dmytra Kulebu.



Podľa britskej stanice BBC o tom na svojich sociálnych sieťach v stredu večer informoval predseda poslaneckého klubu vládnej strany Davyd Arachamija.



Doplnil, že na post ministerky spravodlivosti bola frakciou navrhnutá odstupujúca podpredsedníčka vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová.



Ministerstvo pre záležitosti veteránov Ukrajiny by mohla viesť Natalija Kalmykovová, ktorá nateraz pôsobí na poste námestníčky ministra obrany.



Na ministerstvo kultúry a informačnej politiky bol vládnou stranou Sluha ľudu nominovaný Mykola Točyckyj.



Arachamija v súvislosti s ním objasnil, že "v tejto fáze musíme posilniť boj proti dezinformáciám. Na túto úlohu potrebujeme kandidáta s medzinárodnými skúsenosťami".



Očakáva sa, že podpredsedníčka vlády a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková prejde do kancelárie prezidenta Ukrajiny, kde sa bude venovať sociálnej politike.



Arachamija dodal, že na zasadnutí frakcie, konanom v prítomnosti prezidenta Volodymyra Zelenského, sa diskutovalo aj o vytvorení novej inštitúcie s pracovným názvom ministerstvo pre návrat Ukrajincov. "Diskutujeme o kandidátoch, ktorí by ju mohli viesť," dodal Arachamija.



Do Najvyššej rady boli v utorok doručené demisie viacerých členov vlády - okrem Stefanišynovej a Vereščukovej požiadali o uvoľnenie z funkcie aj minister strategického priemyslu Olexandr Kamyšin, minister spravodlivosti Denis Maľuska, minister ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov Ruslan Striľec a šéf Fondu štátneho majetku Vitalij Kovaľ. V utorok prezident Zelenskyj odvolal Rostyslava Šurmu z z postu zástupcu vedúceho prezidentskej kancelárie.



Poslanci parlamentu v stredu schválili demisie Maľusku, Stefanišynovej, Kamyšina a Ruslana Striľca. Zároveň chýbalo niekoľko hlasov na prijatie demisie ministerky Vereščukovej a Kovaľa. Žiadosťou ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu o uvoľnenie z postu sa budú poslanci zaoberať vo štvrtok.