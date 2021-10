Šéfovať liberálom v europarlamente chcú Veldová aj Séjourné

Brusel/Štrasburg 7. októbra (TASR) - Predsedníctvo liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), tretieho najsilnejšieho zoskupenia v Európskom parlamente (EP), v stredu rozhodlo, že o dva týždne si frakcia zvolí nového lídra. Stane sa tak po tom, ako sa doterajší šéf RE Dacian Ciološ vzdal funkcie, aby sa mohol naplno venovať politike v rodnom Rumunsku.



"Skupina Obnovme Európu si zvolí svojho nového predsedu 19. októbra a podpredsedov 20. októbra počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu," uviedli liberáli z EP na Twitteri. Jedným z podpredsedov RE je aj slovenský europoslanec Michal Šimečka (PS).



Ciološ svoj úmysel vzdať sa šéfovania liberálnej frakcie oznámil už v priebehu uplynulého víkendu, keď ho zvolili za predsedu liberálnej strany Únia zachráňme Rumunsko (USR), z ktorej chce vybudovať hlavnú stredopravicovú silu v krajine.



Spravodajský server Politico v tejto súvislosti upozornil, že Ciološov odchod povedie v radoch európskych liberálov k súboju medzi centristami z hnutia Republika vpred! (LREM) francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a konzervatívnejšou vetvou europoslancov z takzvaných "šetrných" krajín.



Ako prvá svoju kandidatúru za šéfku frakcie oznámila vplyvná holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová. Jej vyzývateľom bude francúzsky europoslanec a šéf francúzskej liberálnej delegácie v EP Stéphane Séjourné.



Politico pripomenul, že in 't Veldová označila za svoj cieľ zjednotenie "Francúzov, progresívne a konzervatívne prúdy" v rámci skupiny Obnovme Európu. "Je nevyhnutné, aby bola naša skupina zomknutejšia," vyhlásila. Séjourné, bývalý blízky politický poradca Macrona, môže ťažiť najmä z toho, že francúzska delegácia je v RE najpočetnejšia. Séjourné viedol kampaň LREM pred eurovoľbami z roku 2019, keď sa prvýkrát stal poslancom europarlamentu. Sophie in 't Veldová je v EP skúsenejšia, zastáva v poradí už štvrtý mandát europoslankyne.



Ďalší potenciálni kandidáti môžu predložiť svoje kandidatúry do budúceho utorka (12. 10.).



Frakciu Obnovme Európu vytvorili pred dvoma rokmi po zlúčení starého liberálneho zoskupenia ALDE s Macronovou novou politickou centristickou formáciou, pričom delegácia LREM sa stala najväčšou v rámci tejto politickej skupiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)