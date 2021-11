Šéfovi úradu vlády Gulyásovi potvrdili nákazu koronavírusom

Budapešť 2. novembra (TASR) - Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás sa nakazil novým druhom koronavírusu, informovali v pondelok večer viaceré maďarské médiá, podľa ktorých minister Gulyás je v domácej karanténe s miernymi príznakmi ochorenia COVID-19.



Infekciu potvrdili Gulyásovi v nedeľu. V súvislosti s ňou však nikto z členov vládneho kabinetu, s ktorými sa minister minulý týždeň stretol, nebude musieť ísť do karantény, poznamenáva internetová stránka komerčnej televízie ATV.



Spravodajský server hang.hu podotkol, že Gulyás bol proti covidu zaočkovaný dvakrát ruskou vakcínou Sputnik V a dostal aj tretiu očkovaciu látku, a to Janssen. Podľa tohto mediálneho zdroja však lekári takúto kombináciu neodporúčajú. Šéf úradu vlády v tejto súvislosti povedal, že neráta s tým, že by sa jeho zdravotný stav zhoršil.



spravodajca TASR Ladislav Vallach