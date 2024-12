Šéfovia armády USA a Ruska spolu hovorili prvýkrát telefonicky

Washington 4. decembra (TASR) — Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov minulý týždeň prvýkrát telefonicky hovoril s novým predsedom Zboru náčelníkov štábov armády USA (JCS) Charlesom Q. Brownom. Rozhovor sa uskutočnil 27. novembra, ale ruská strana požiadala Washington, aby ho vopred neoznamovala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na stredajšiu tlačovú správu JCS.



Tlačová služba JCS obsah rozhovoru nekomentovala, uviedla len, že sa "diskutovalo o mnohých otázkach globálnej a regionálnej bezpečnosti vrátane prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine". Dodala, že o telefonát požiadalo ruské ministerstvo obrany.



Zdroje denníka The New York Times tvrdia, že počas rozhovoru Gerasimov Brownovi povedal, že rozhodnutie ruskej armády použiť balistickú strelu Orešnik v bojových operáciách padlo ešte predtým, ako Spojené štáty povolili používať Ukrajine svoje rakety ATACMS pri útokoch na ruské územie.



Ruské sily prvýkrát nasadili údajne novú raketu Orešnik (Lieska) 21. novembra pri útoku na ukrajinské mesto Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin následne povedal, že išlo o reakciu na krok USA vo veci nasadenia rakiet ATACMS.



Podľa zdrojov televízie CNN Gerasimov informoval Browna aj o vojenských cvičeniach ruskej armády v Stredozemnom mori. Ruské ministerstvo obrany 3. decembra oznámilo, že v rámci týchto cvičení boli odpálené hypersonické protilodné rakety Zirkon. V rozhovore s Brownom však Gerasimov ich odpálenie priamo nespomenul.



Brown podľa zdrojov CNN vyjadril v rozhovore obavy USA z nasadenia severokórejských vojakov do vojny na Ukrajine a použitia rakety Orešnik.



Agentúra Reuters poznamenala, že rozhovor Gerasimova a Browna bol mimoriadne zriedkavým kontaktom medzi najvyššími vojenskými predstaviteľmi Ruska a USA. Brown nastúpil do funkcie predsedu Zboru náčelníkov štábov v decembri 2023.