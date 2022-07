Šéfovia diplomacie Česka a Rakúska sú na Ukrajine, Korčok dostal covid

Kyjev 20. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský a rakúsky minister Alexander Schallenberg pricestovali v stredu do ukrajinského hlavného mesta Kyjev. V rámci takzvaného slavkovského formátu mal s nimi prísť na Ukrajinu aj šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok, avšak cestu do Kyjeva musel napokon odrieknuť pre pozitívny test na covid, píše TASR s odvolaním sa na český spravodajský web Novinky.cz.



Novinky.cz uvádzajú, že počas svojej návštevy v Kyjeve sa Lipavský chce zaoberať predovšetkým bezpečnostnými otázkami, povojnovou obnovou Ukrajiny a jej integráciou do EÚ, ktorej Česko tento rok predsedá. Naplánované je stretnutie s prezidentom Volodymyrom Zelenským, premiérom Denysom Šmyhaľom a ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom. Lipavský a Schallenberg navštívia aj niektoré vojnou zničené miesta.



"Rusko sa snaží zničiť suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Česká republika dlhodobo podporuje Ukrajinu vojensky, politicky aj humanitárne – to bude námetom rokovaní," načrtol Lipavský novinárom cestou do Kyjeva.



Ďalšou témou bude podľa ministra európska integrácia Ukrajiny. "Kandidátsky štatút jej bol udelený, ale teraz musí Ukrajina vykonať celý rad úloh. Česká republika aj v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ môže pomôcť s týmto integračným procesom," dodal Lipavský.



Novinky.cz pripomenuli, že tak ako všetkých politikov, ktorí v posledných mesiacoch cestovali do Ruskom napadnutej Ukrajiny, aj Lipavského cestu sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia: minister cestoval do Kyjeva v zatemnenom vlaku v noci a na informácie o jeho ceste bolo uvalené prísne embargo.



Lipavský, Schallenberg a Korčok prišli spoločne vyjadriť solidaritu Ukrajine aj začiatkom februára tohto roku – približne dva týždne pred začiatkom ruskej invázie.