Šéfovia diplomacie G7 sa stretnú v Mníchove, témou bude Ukrajina

Berlín 16. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) budú v sobotu v Mníchove rokovať o kríze na ukrajinských hraniciach, kde sú zhromaždené tisíce ruských vojakov. V stredu to oznámil hovorca nemeckého rezortu diplomacie, informuje agentúra AFP.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková bude hostiť tieto rokovania na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Hovorca dodal, že budú "zamerané na krízu, ktorá vznikla z dôvodu nasadenia ruských vojakov neďaleko Ukrajiny".



Takéto rozhovory vrátane tohtotýždňovej cesty nemeckého kancelára Olafa Scholza na Ukrajinu a do Moskvy sú podľa hovorcu "úzko koordinované a sú súčasťou celej ofenzívy dialógov, aké západní spojenci v posledných týždňov podnikli" na zmiernenie napätia.



V poradí 58. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa začne v piatok a potrvá do nedele. Jednou z jej hlavných tém bude ukrajinská kríza a napäté vzťahy Západu a Ruska. Medzi účastníkmi budú americká viceprezidentka Kamala Harrisová, minister zahraničných vecí USA Antony Blinken, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ako aj predstavitelia Európskej únie či nemecký kancelár Olaf Scholz. Naopak, chýbať budú zástupcovia Ruska.



Do skupiny západných priemyselných mocností G7 patria Nemecko, Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Spojené štáty a Taliansko. V roku 1998 sa členom stalo i Rusko, avšak v roku 2014 ho vylúčili pre anektovanie ukrajinského polostrova Krym.