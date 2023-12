Šéfovia diplomacie Maďarska a Ukrajiny sa stretnú prvýkrát od vojny

Budapešť/Brusel 11. decembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa v pondelok v Bruseli stretne so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmitrom Kulebom na bilaterálnom rokovaní po prvý raz od začiatku útoku Ruska na Ukrajinu. O schôdzke, ktorá sa má uskutočniť popri stretnutí šéfov diplomacií krajín EÚ, informovala ukrajinská agentúra Unian. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Počas uplynulých 22 mesiacov od vypuknutia vojny na Ukrajine absolvoval Szijjártó mnoho priamych stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí, rovnako ako maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom sa neuskutočnili nijaké plnohodnotné bilaterálne rokovania Orbána s prezidentom susednej Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.



Neformálne sa Orbán so Zelenským stretli iba na medzinárodných podujatiach, naposledy na inaugurácii argentínskeho prezidenta, píše telex.hu.



Stretnutie medzi Szijjártóom a Kulebom naznačuje, že maďarsko-ukrajinské vzťahy sa stávajú priamejšími, čo však neznamená, že maďarská vláda, ktorú Kyjev často vníma ako prokremeľskú, by sa stala aktívnejším podporovateľom euroatlantickej integrácie Ukrajiny, dodáva server.



Šéf ukrajinskej diplomacie v pondelok v Bruseli varoval lídrov EÚ, že ak sa na summite nedohodnú na spustení prístupových rokovaní s Kyjevom, bude to mať "ničivé následky".



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)