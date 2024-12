Šéfovia diplomacie štátov EÚ schválili 15. balík sankcií proti Rusku

Brusel 16. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ v pondelok v Bruseli prijali v poradí už 15. balík ekonomických a individuálnych reštriktívnych opatrení s cieľom ďalej obmedziť schopnosť Ruska viesť vojnu proti Ukrajine. Nové opatrenia sú navrhnuté tak, aby riešili doterajšie obchádzanie sankcií EÚ prostredníctvom takzvanej ruskej "tieňovej flotily" tankerov a tiež aby oslabili ruský vojenský a priemyselný komplex. Na vyhlásenie Rady EÚ upozornil bruselský spravodajca TASR.



Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, ktorá predsedá zasadnutiu Rady EÚ pre zahraničné veci, v správe pre médiá uviedla, že nový balík sankcií je súčasťou reakcie EÚ na oslabenie ruskej vojnovej mašinérie a tých, ktorí túto vojnu umožňujú, vrátane čínskych spoločností.



"Našou prioritou je postaviť Ukrajinu do čo najsilnejšej pozície. Budeme stáť pri Ukrajincoch na všetkých frontoch: humanitárnom, hospodárskom, politickom, diplomatickom i vojenskom. O tom, že Ukrajina zvíťazí, nemôže byť pochýb," vyhlásila Kallasová.



Diplomati sa dohodli na balíku 84 nových zápisov na sankčný zoznam. Ide o 54 fyzických a 30 právnických osôb zodpovedných za konanie, ktoré narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.



Únia potrestala vojenskú jednotku zodpovednú za útok na detskú nemocnicu Ochmadyt v Kyjeve, vysokých manažérov popredných ruských spoločností v energetickom sektore, jednotlivcov zodpovedných za deportáciu detí, propagandu a obchádzanie sankcií, ako aj dvoch vysokých predstaviteľov KĽDR.



Pokiaľ ide o podniky, EÚ sa zamerala na ruské zbrojovky a námorné spoločnosti zodpovedné za prepravu ropy a ropných produktov, ktoré ruskej vláde poskytujú dôležité príjmy. Na zozname sa ocitol aj chemický závod či civilná ruská letecká spoločnosť logisticky podporujúca ruskú armádu.



EÚ prvýkrát uvalila sankcie (zákaz cestovania, zmrazenie majetku, zákaz sprístupnenia ekonomických zdrojov) aj voči rôznym čínskym aktérom dodávajúcim Rusku súčiastky dronov a mikroelektronické súčiastky .



Na zoznam lodí, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu do prístavov a zákaz poskytovania širokej škály služieb súvisiacich s námornou dopravou, pridala Rada ďalšie plavidlá. Toto opatrenie je zamerané na tankery z krajín mimo EÚ, ktoré sú súčasťou "tieňovej flotily" obchádzajúcej mechanizmus cenových stropov na ropu a na lode, ktoré prepravujú vojenský materiál pre Rusko alebo sa podieľajú na preprave ukradnutého ukrajinských obilia.



Na sankčnom zozname sa ocitlo 52 nových plavidiel z tretích krajín, čím sa celkový počet trestaných lodí zvýšil na 79.



Diplomati pridali 32 nových firiem na zoznam subjektov, ktoré priamo podporujú ruský vojenský a priemyselný komplex. To znamená, že budú podliehať prísnejším vývozným obmedzeniam týkajúcim sa tovarov a technológií s dvojakým použitím, ako aj tovarov a technológií, ktoré by mohli prispieť k technologickému zlepšeniu ruského obranného a bezpečnostného sektora.



Niektoré z týchto subjektov pochádzajú z Číny, Indie, Iránu, Srbska či Spojených arabských emirátov a boli zapojené do obchádzania obchodných sankcií alebo sa podieľali na obstarávaní citlivých tovarov používaných na ruské vojenské operácie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)