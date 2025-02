Šéfovia diplomacie štátov EÚ schválili 16. balík sankcií proti Rusku

Brusel 24. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok schválili 16. balík sankcií proti Rusku. Krajiny EÚ sa na balíku dohodli minulý týždeň. Obsahuje zákaz dovozu hliníka, predaj herných konzol a na zoznam takzvanej ruskej tieňovej flotily pridali ďalších 73 plavidiel. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Šéfovia diplomacií schválili balík v deň tretieho výročia vojny na Ukrajine.



"Toto nové kolo sankcií nie je zamerané len na ruskú tieňovú flotilu, ale aj na tých, ktorí podporujú prevádzku nebezpečných ropných tankerov, herných ovládačov používaných na pilotovanie dronov, banky používané na obchádzanie našich sankcií a propagandistické kanály používané na šírenie lží," uviedla šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.



"V súčasnosti máme najrozsiahlejšie sankcie v histórii, ktoré oslabujú ruské vojnové úsilie," napísala Kallasová na sieti X.



Diplomati sankčný zoznam rozšírili o 83 nových zápisov. Ide o 48 fyzických a 35 právnických osôb zodpovedných za konanie, ktoré narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, uviedla Rada EÚ v tlačovej správe.



Do zoznamu plavidiel, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu do prístavov a zákaz poskytovania služieb súvisiacich s námornou dopravou pribudlo 74 plavidiel tzv. tieňovej flotily. Na sankčnom zozname je celkovo 153 lodí.



Po prvýkrát uložila EÚ zákaz transakcií úverovým alebo finančným inštitúciám so sídlom mimo Ruska používajúcich "Systém pre prevod finančných správ" (SPFS) centrálnej banky Ruska. Rozšírený je aj zákaz poskytovania špecializovaných služieb poskytovania finančných správ na 13 regionálnych bánk, ktoré sa považujú za dôležité pre ruský finančný a bankový systém.



Do zoznamu subjektov pribudlo 53 ďalších, ktoré priamo podporujú ruský vojenský a priemyselný komplex vo vojne proti Ukrajine. Podliehať budú prísnejším vývozným obmedzeniam pre tovary a technológie s dvojakým použitím, ako aj tovary a technológie, ktoré by mohli prispieť k technologickému zlepšeniu ruského obranného a bezpečnostného sektora.



Nové sankcie sa týkajú aj ruských médií. Rada rozhodla pozastaviť licencie EÚ ôsmim ruským médiám pod stálou kontrolou moskovského vedenia.



Rada ďalej rozšírila zákaz letov EÚ na leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú vnútroštátne lety v Rusku alebo vyvážajú lietadlá alebo iný letecký tovar a technológie ruským leteckým dopravcom a subjektom pod ich kontrolou.



Balík ukladá ďalšie obmedzenia na vývoz tovaru a technológií najmä softvéru súvisiaceho s prieskumom ropy a zemného plynu.



EÚ tiež zakazuje poskytovanie stavebných služieb vrátane stavebných prác, čím sa podľa tlačovej správy Rady rozširuje už zavedený prístup v nelegálne okupovaných častiach Ukrajiny.



Balík obsahuje opatrenia aj voči Bielorusku, ktoré odrážajú obchodné sankcie dohodnuté proti Rusku.



Rada takisto zaviedla nové obmedzenia na Kryme, v Sevastopole a v štyroch Ruskom anektovaných oblastiach na Ukrajine, s cieľom zabrániť ich integrácii do Ruskej federácie a zabrániť obchádzaniu sankcií EÚ.