Šéfovia diplomacie Ukrajiny a Číny diskutovali o územnej celistvosti

Kyjev/Peking 16. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí Ukrajiny a Číny vo štvrtok v spoločnom telefonáte diskutovali o dôležitosti princípu zachovania územnej celistvosti. Na Twitteri to uviedol šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, TASR informuje podľa agentúry AFP a televízie Sky News.



Telefonát bol prvým oficiálnym rozhovorom oboch politikov od nástupu Čchina do funkcie vlani v decembri a zriedkavým verejne priznaným kontaktom medzi oboma krajinami.



"Dnes sme počas telefonátu s čínskym ministrom zahraničných vecí Čchin Kangom diskutovali o tom, aké dôležité je pre Ukrajinu zachovanie územnej celistvosti," napísal Kuleba v tvíte.



Čína už predtým vydala vyhlásenie o vzájomnom telefonáte ministrov. Vyzvala tiež Kyjev a Moskvu, aby "čo najskôr" obnovili mierové rozhovory. Odôvodnila to obavami, že konflikt "sa môže vystupňovať a vymknúť spod kontroly".



Peking "dúfa, že všetky strany (konfliktu) zachovajú pokoj a zdržanlivosť, čo najskôr obnovia mierové rozhovory a vrátia sa na cestu politického urovnania", povedal šéf čínskej diplomacie Čchin ukrajinskému ministrovi Kulebovi v telefonáte. Podľa Čchina "Čína dúfa, že Ukrajina a Rusko nestratia nádej na dialóg a rokovania, nech budú akokoľvek ťažké či náročné".



Západné krajiny kritizujú Čínu, že neodsúdila inváziu Moskvy na Ukrajinu a že zostáva jej blízkym spojencom. Peking minulý mesiac poprel tvrdenia Spojených štátov, že uvažuje nad dodávkou zbraní Rusku, čím by ho vo vojne podporila.



Peking minulý mesiac zverejnil dokument so stanoviskom k ruskej vojne na Ukrajine, v ktorom vyzýva na dialóg a snaží sa zaujať pozíciu neutrálneho sprostredkovateľa v konflikte. Predstavil aj vlastný mierový plán pre Rusko a Ukrajinu.