Šéfovia diplomacie USA a Číny riešili situáciu týkajúcej sa Ukrajiny

Washington/Peking 27. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken telefonoval v noci na štvrtok so svojím čínskym náprotivkom Wang Im a varoval ho, že ruská agresia voči Ukrajine ohrozuje bezpečnosť a globálnu ekonomiku. Wang I však uviedol, že "opodstatnené bezpečnostné obavy" Ruska "by mali byť brané vážne a byť vyriešené", píše agentúra AFP.



"Minister Blinken upozornil na globálne a ekonomické riziká, ktoré predstavuje ruská agresia voči Ukrajine, a uviedol, že deeskalácia a diplomacia sú cestou vpred," uviedol americký rezort diplomacie vo vyhlásení.



"Všetky strany by mali úplne upustiť od mentality studenej vojny a prostredníctvom rokovaní sformovať vyvážený, účinný a udržateľný európsky bezpečnostný mechanizmus," povedal Wang I.



Šéf čínskej diplomacie okrem toho počas rozhovoru vyzval USA, aby "sa prestali hrať s ohňom" v súvislosti so situáciou týkajúcou sa Taiwanu a "nezasahovali do zimných olympijských hier v Pekingu". Narážal tak na diplomatický bojkot olympijských hier pre obvinenia z porušovania ľudských práv v Číne.



Americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyjadrení olympijské hry nespomína, všíma si AFP.



Po tom, ako Rusko nazhromaždilo v blízkosti hraníc Ukrajiny tisíce vojakov, začali narastať obavy medzinárodného spoločenstva z toho, že Moskva chystá inváziu do tejto bývalej sovietskej krajiny.



Rusko poprelo, že plánuje napadnúť Ukrajinu, žiada však od USA a NATO bezpečnostné garancie, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou aliancie.



V reakcii na túto skutočnosť viedli USA a spojenci NATO v uplynulých týždňoch intenzívne rokovania s Ruskom a poskytli Ukrajine vojenskú podporu. USA tiež v stredu doručili Rusku písomnú odpoveď na návrh bezpečnostných záruk.



Čína často vystupuje proti "vonkajšiemu zasahovaniu" do riadenia iných krajín. Avšak v prípade Ruska, ktoré je jeho blízkom strategickom spojencom, sa vyjadruje striedmo, analyzuje AFP.