Šéfovia diplomacie Británie a Ruska prišli postupne na návštevu Indie

Naí Dillí 31. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí Británie a Ruska prišli vo štvrtok postupne na návštevu Indie, keďže jej premiér Naréndra Módí sa snaží zachovať vzťahy s Moskvou aj so západnými štátmi, napriek vojne na Ukrajine a humanitárnej kríze. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová sa stretla so svojím indickým kolegom Subrahmanjamom Džajšankarom. Diskutovala s ním o posilnení vzťahov v oblasti obrany, evidentne pre to, aby sa zmenšila strategická závislosť Indie od Ruska, uviedli predstavitelia.



Západné krajiny sú sklamané z neochoty Indie odsúdiť inváziu Ruska na Ukrajine. India, ktorá má dva roky trvajúci pohraničný spor s Čínou, je do veľkej miery závislá od Ruska, od jeho dodávok zbraní.



Trussová pred odchodom z indického hlavného mesta Naí Dillí vo vyhlásení zdôraznila "potrebu, aby slobodné demokracie užšie spolupracovali v oblastiach ako obrana, obchod a kyberbezpečnosť, práve v súvislosti s nevyprovokovanou inváziou Ruska na Ukrajine".



India a Británia začali v januári rozhovory o dohode o voľnom obchode, ktorá podľa očakávania do roku 2030 zdvojnásobí ich súčasné dvojstranné obchodovanie za 50 miliárd dolárov.



"Spoločne pracujeme na realizácii Plánu 2030," napísal na Twitteri Džajšankar po prijatí Trussovej.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu tiež telefonoval s indickým kolegom a diskutovali o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii na Ukrajine. Debatovali aj o snahách oboch krajín dosiahnuť slobodný, otvorený, bezpečný a prosperujúci región Indo-Pacifik, informoval hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price.



Trussová a Džajšankar sa stretli niekoľko hodín pred tým, ako do Naí Dillí pricestoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý má viesť rozhovory s indickým partnetom v piatok – bude sa snažiť zabrániť tomu, aby sa vojenské a obchodné vzťahy Indie s Ruskom stali obeťou ukrajinskej krízy.



India tento mesiac hostila už aj japonského premiéra Fumia Kišidu a čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Iho.