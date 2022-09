Šéfovia diplomacií Arménska a Azerbajdžanu diskutovali s Blinkenom

New York 20. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken diskutoval v pondelok s rezortnými kolegami z Arménska a Azerbajdžanu Araratom Mirzojanom a Džejhunom Bajramovom o "ďalších krokoch" v súvislosti s obnovením bojov medzi oboma krajinami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price uviedol, že išlo o prvé priame rokovanie medzi predstaviteľmi Arménska a Azerbajdžanu od minulotýždňového obnovenia bojov, ktoré si vyžiadali už vyše 200 obetí.



"Blinken vyjadril sústrasť za stratené životy a poukázal na potrebu zabránenia ďalších nepriateľských akcií, pričom vyzdvihol predovšetkým dôležitosť návratu k mierovému procesu," uviedol Price vo vyhlásení.



"Hovorili o ďalších krokoch a (americký) minister zahraničných vecí nabádal obe strany, aby sa do konca mesiaca znovu stretli," dodáva Price.



Na stretnutí, ktoré sa konalo v rámci Valného zhromaždenia OSN, vyzval Mirzojan na stiahnutie azerbajdžanských ozbrojených síl z arménskeho územia. Žiadal tiež predstavenie "medzinárodných mechanizmov", aby sa "zabránilo ďalšej eskalácii napätia", uvádza vo vyhlásení arménsky rezort diplomacie.



Azerbajdžan napadol začiatkom minulého týždňa Arménsko, pričom ako dôvod uviedol arménsku provokáciu, píše DPA. Pozorovatelia však predpokladajú, že Baku sa snaží využiť fakt, že Rusko ako garant arménskej bezpečnosti sa sústreďuje na vojnu na Ukrajine.



Oba postsovietske štáty už desaťročia sužujú územné spory. Posledné ťažké boje trvali do štvrtka a predstavovali najhoršiu vojenskú eskaláciu od druhej vojny o Náhorný Karabach z jesene 2020, počas ktorej zahynulo viac ako 6500 ľudí.



Pondelkové trojstranné stretnutie sa uskutočnilo krátko po návšteve predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej v arménskej metropole Jerevan. Počas nej odsúdila útok Azerbajdžanu. Baku to označilo za "nepodložené a nespravodlivé obvinenia".