Šéfovia diplomacií EÚ budú rokovať o vojnách, Turecku i Venezuele

Brusel 29. augusta (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ budú na štvrtkovom neformálnom stretnutí v Bruseli rokovať o vojnách na Ukrajine a v Pásme Gazy, ako aj o sporných prezidentských voľbách vo Venezuele. V tejto súvislosti sa k nim pripojí venezuelský opozičný kandidát Edmundo González Urrutia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Vzhľadom na neformálnosť stretnutia sa neočakáva, že ministri prijmú akékoľvek oficiálne rozhodnutia. Predsedať mu bude vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrel. SR bude zastupovať štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok.



Schôdzka sa mala pôvodne konať v Budapešti, pretože Maďarsko začiatkom júla prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Ministri ju napokon presunuli do Bruselu na protest proti júlovému stretnutiu maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Prvým bodom programu je podľa DPA vojna na Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo svojou inváziou 24. februára 2022. Na ministerskom stretnutí sa preto zúčastní aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba.



Kuleba novinárom tlmočil výzvu prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý opakovane žiada EÚ, aby naliehala na Britániu a Spojené štáty so zámerom povoliť Ukrajine zasahovať "legitímne" ciele hlboko v Rusku darovanými zbraňami dlhého dosahu.



Prvýkrát po piatich rokoch do Bruselu zavíta aj turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. So svojimi európskymi náprotivkami bude počas pracovného obeda preberať vzťahy medzi Tureckom a Európskou úniou a "globálne otázky spoločného záujmu", citovala DPA vyhlásenie diplomatickej služby EÚ.



Ďalšou diskutovanou záležitosťou budú snahy o uzavretie dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov, ktorých vlani po útoku na Izrael zajali palestínski militanti. K ministrom sa v Bruseli pripojí hlavná koordinátorka OSN pre humanitárnu pomoc a obnovu pre Pásmo Gazy Sigrid Kaagová.



Šéfovia diplomacií EÚ budú napokon rokovať o politickej kríze vo Venezuele. Tamojší najvyšší súd nedávno bez výhrad potvrdil, že víťazom prezidentských volieb sa stala úradujúca hlava štátu Nicolás Maduro. Naopak, opozícia a ďalšie štáty vrátane USA ich považujú za zmanipulované a za víťaza označuje svojho kandidáta Gonzáleza Urrutiu.