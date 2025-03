Šéfovia diplomacií EÚ budú rokovať o novej iniciatíve pre Ukrajinu

Brusel 17. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie budú v pondelok na zasadnutí v Bruseli rokovať o novej iniciatíve, ktorá by mohla poskytnúť Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote miliárd eur. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a portálu Politico.



Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová podľa informácií agentúry DPA navrhla poskytnúť Kyjevu pomoc vo výške 20 až 40 miliárd eur.



Aby sa predišlo prípadnému vetu jednotlivých vlád, účasť na iniciatíve má byť dobrovoľná, uvádza sa v návrhu, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra DPA. Členské štáty EÚ by prispeli na základe svojej ekonomickej sily.



Maďarsko a Slovensko odmietajú vojenskú pomoc pre Ukrajinu na úrovni Európskej únie, pretože to podľa nich predlžuje viac ako tri roky trvajúcu vojnu.



Podľa diplomatov sa neočakáva, že ministri v pondelok dosiahnu dohodu o iniciatíve. Potrebné budú podľa DPA ďalšie rozhovory medzi lídrami krajín. Tí sa vo štvrtok stretávajú v Bruseli na summite Európskej rady (ER). Portál Politico uvádza, že dohodu na podrobnostiach o iniciatíve nemožno očakávať ani na tomto zasadnutí.



Pre niektoré krajiny, ako napríklad Nemecko, by podpora navrhovaná Kallasovou nebola problémom. Berlín už na tento rok schválil pomoc štyri miliardy eur a čoskoro k nej pribudnú ďalšie tri miliardy. Iné veľké krajiny ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko by však museli výrazne zvýšiť svoju podporu, ak by mali do fondu prispieť úmerne ich ekonomickej sile.



Okrem finančných prísľubov sa v iniciatíve stanovuje aj dodávka dvoch miliónov kusov delostreleckej munície Kyjevu tento rok.



Ďalšími témami na programe stretnutia sú vzťahy EÚ so Spojenými štátmi, jej politika voči Iránu a situácia na Blízkom východe. Bezprostredne po zasadnutí o 15.00 h sa má začať konferencia o Sýrii, ktorej cieľom je mobilizovať ďalšiu podporu pre ľudí vo vojnou zmietanej krajine a sýrskych utečencov v zahraničí.