Šéfovia diplomacií EÚ budú rokovať na Ukrajine, Blanár sa nezúčastní
Autor TASR
Brusel/Kyjev 27. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie sa v utorok stretnú v Kyjeve pri príležitosti štvrtého výročia masakru a následného oslobodenia mesta Buča od ruskej okupácie. Oznámili to v piatok šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Slovensko bude na neformálnom zasadnutí zastupovať veľvyslanec SR na Ukrajine Pavel Vízdal, potvrdil pre TASR rezort diplomacie.
„Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa v danom čase zúčastní na spoločnom rokovaní vlád SR a ČR v Českej republike,“ ozrejmil komunikačný odbor ministerstva. Na spoločnom rokovaní vlád sa zúčastní aj šéf českej diplomacie Petr Macinka a na Ukrajinu vycestuje jeho námestník Jiří Brodský, doplnil hovorca českej diplomacie Vladimír Buchar.
Kallasová na sociálnej sieti X uviedla, že ministri budú so Sybihom diskutovať o ďalšej podpore pre Ukrajinu. „A s jasným posolstvom: Rusko musí niesť zodpovednosť za svoje vojnové zločiny. Zodpovednosť je nevyhnutná na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ vyhlásila.
V utorok sa uskutoční viacero spomienkových podujatí na obete masakru v Buči. Na jednom z nich bude Európsky parlament zastupovať z poverenia predsedníčky Roberty Metsolovej slovenský europoslanec a podpredseda EP Martin Hojsík. „Buča je mementom hrôz ruského vraždenia civilistov na Ukrajine. Európsky parlament od počiatku stojí pri mieri a spravodlivosti. To zahŕňa aj potrestanie vojnových zločinov,“ uviedol pre TASR Hojsík.
Európska únia minulý týždeň uvalila sankcie na deväť osôb obvinených zo spáchania vojnových zločinov súvisiacich s masakrom v Buči.
Mesto Buča počas invázie na Ukrajinu v marci 2022 niekoľko dní okupovali ruské vojská. Po ich vytlačení z Buče a okolitých obcí miestne úrady potvrdili nájdenie viac než 1400 zavraždených ľudí a niekoľko masových hrobov. Mnohé telá ležali na uliciach, často s rukami zviazanými za chrbtom a s jasnými stopami strelných zranení. Niektoré telá niesli známky mučenia.
Medzinárodný trestný súd (ICC) a ukrajinskí prokurátori začali vyšetrovanie vojnových zločinov a identifikovali zapojené ruské vojenské jednotky.
Moskva svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že mŕtvych v uliciach a masové hroby zinscenovala.
