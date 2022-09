Šéfovia diplomacií EÚ dohodli prípravu ďalších sankcií voči Rusku

New York 22. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ sa v noci na štvrtok dohodli, že pripravia nové protiruské sankcie a navýšia dodávky zbraní pre Ukrajinu. Ide o reakciu na vyhlásenie prvej ruskej mobilizácie od druhej svetovej vojny, ktorú v stredu nariadil ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministri zahraničných vecí 27 členských krajín Európskej únie sa v súčasnosti nachádzajú v New Yorku na každoročnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell zvolal v rámci reakcie na Putinove nariadenie ich mimoriadne stretnutie.



Šéfov rezortov diplomacií EÚ na stretnutí najskôr oboznámil so situáciou ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Ministri zahraničných vecí následne súhlasili, že poveria svoje tímy prípravou ôsmeho sankčného balíka. Tie budú zamerané na "dôležitejšie sektory ruskej ekonomiky a budú naďalej cielené na ľudí zodpovedných za vojnu a agresiu na Ukrajine," uviedol Josep Borrell.



Ministri sa zídu na ďalšom formálnom stretnutí v polovici októbra a mohli by na ňom tento sankčný balík formálne schváliť.



Šéfovia diplomacií EÚ sa okrem toho dohodli na navýšení dodávok zbraní smerujúcich na Ukrajinu. Borrell odmietol konkretizovať o aký typ sankcií alebo vojenskej pomoci pôjde, no uviedol, že verí, že krajiny EÚ "jednomyseľne" podporia nové opatrenia.



Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v Moskvou ovládaných oblastiach na východe a juhu Ukrajiny o pripojení k Rusku. Šéf Kremľa taktiež avizoval, že Rusko — ktoré je jadrovou veľmocou — je na ochranu svojho územia odhodlané použiť "všetky dostupné prostriedky".



Tieto Putinove vyhlásenia podľa Borrella svedčia o panike a zúfalstve. "Je jasné, že Putin sa snaží Ukrajinu zničiť," povedal.



Estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu v rozhovore pre Reuters uviedol, že ruský prezident sa snaží vystrašiť a rozdeliť Západ, no Putinove posledné vyhlásenie bolo "zlomové".