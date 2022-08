Šéfovia diplomacií EÚ podporia zmrazenie dohody o vízach s Ruskom

Londýn/Praha 28. augusta (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ pravdepodobne na budúcotýždňovom stretnutí v Prahe podporia pozastavenie dohody o zjednodušenom vydávaní víz s Ruskom. V dôsledku zmrazenia tejto dohody z roku 2007 bude pre ruských občanov náročnejšie a drahšie získať dokumenty, ktoré im umožnia prístup do schengenského priestoru. TASR o tom informuje podľa článku britského denníka The Financial Times (FT), ktorý o tom informoval v nedeľu.



Ministri plánujú k tomuto kroku podľa FT pristúpiť v rámci snáh o zníženie počtu vydávaných cestovných povolení pre ruských občanov po tom, čo niektoré východné členské štáty EÚ pohrozili, že jednostranne zatvoria svoje hranice pre ruských turistov. Ďalšie krajiny EÚ tak vyzývajú na kolektívne kroky, ktoré zabránia obyčajným Rusom, aby do EÚ cestovali na turistické víza.



"V rámci prvého kroku ministri plánujú na dvojdennom stretnutí v Prahe, ktoré začne v utorok, politicky podporiť pozastavenie dohody o zjednodušenom vydávaní víz medzi EÚ a Ruskom," uvádza FT s odvolaním sa na troch nemenovaných predstaviteľov zapojených do týchto rokovaní.



Pre EÚ ide pritom podľa FT o ďalšiu výzvu v súvislosti s jej snahami o potrestanie Moskvy za vojenskú inváziu na Ukrajinu a udržanie jednoty medzi jej členmi.



"Je nevhodné, aby sa ruskí turisti prechádzali v našich mestách a prístavoch. Ruskej populácii musíme vyslať jasný signál, že vojna nie je v poriadku, že je neakceptovateľná," uviedol pre FT vysokopostavený predstaviteľ EÚ zapojený do rokovaní.



Niektoré časti spomínanej dohody o zjednodušenom vydávaní víz s Ruskom týkajúce sa voľného pohybu vládnych predstaviteľov a podnikateľov pozastavila EÚ ešte koncom februára. Pozastavením ďalších častí tejto dohody by bolo zrušené zvýhodnené zaobchádzanie s Rusmi žiadajúcimi o víza do EÚ, v dôsledku čoho by sa vybavovanie európskych víz pre ruských občanov stalo byrokraticky zložitejšie a finančne a časovo náročnejšie, vysvetľuje FT.